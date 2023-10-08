Прогноз на матч Ноттс Каунти — Дерби 10 октября 2023 года

Прогноз на матч Ноттс Каунти не проиграет Коэф.: 1.7 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках группового этапа Трофея Футбольной Лиги Ноттс Каунти встретится на своем поле с командой Дерби. Матч пройдет во вторник 10 октября на Мидоу Лейн в Ноттингеме. Начало встречи запланировано на 20:00 по среднеевропейскому времени.

Ноттс Каунти

Ноттс Каунти основан в 1862 году и является старейшим профессиональным футбольным клубом в мире. В недавнем прошлом команда давно не появлялась даже в Чемпионшипе. В прошлом сезоне команда набрала 107 очков в Национальной Лиге (пятый по счету дивизион), что позволило ей повыситься в классе.

Сейчас Ноттс Каунти выступает в Лиге 2. Команда начала новый сезон успешно и сейчас считается одним из главных фаворитов на выход в Лигу 1. Ноттс Каунти после 12-ти матчей возглавляет турнирную таблицу в Лиге 2.

В Кубке за Трофей Футбольной Лиги, Ноттс Каунти успел проиграть молодежной команде Вулверхэмптона в первом туре.

Дерби

Дерби еще 2 года назад выступал в Чемпионшипе и вел борьбу за выход в Премьер Лигу, а по итогам сезона 2021/2022 команда рухнула в Лигу 1. Вернуться назад с первой попытки не получилось, команда остановилась в шаге от зоны плей-офф. Несомненно Дерби в этом сезоне тоже попробует добиться повышения. Стартовала команда неплохо и после 11-ти матчей идет на восьмой позиции в турнирной таблице Лиги 1.

В Кубке за Трофей Футбольной Лиги, Дерби дома обыграл Линкольн в первом туре.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ноттс Каунти потерпел лишь два поражения в 12-ти предыдущих матчах.

Дерби не проигрывает уже 6 игр подряд.

Между собой команды встречались еще в начале 90-х годов в рамках Чемпионшипа. Стоит отметить, что последние три очных матча завершились вничью.

Прогноз

Дерби фаворит по мнению букмекерских контор. Учитывая форму Ноттс Каунти, предположу, что хозяева не проиграют.

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