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Прогноз на матч Норвегия — Испания 15 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Норвегия - Испания прогноз
Норвегия Норвегия
Чемпионат Европы 15 окт 2023, 14:45 Норвегия - Испания
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Международные, Oslo, Ullevaal
Испания Испания
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 2.02
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В отборочном турнире чемпионата Европы состоится матч между сборными Норвегии и Испании. Обе команды ведут борьбу за второе место в группе, которое, скорее всего, достанется победителю их очного противостояния.

Норвегия

Ситуация для хозяев поля, сборной Норвегии, является критической. Мало кто сомневается в том, что Шотландия уже точно не отдаст первое место в этой группе, набрав 15 очков. Сейчас шотландцы опережают испанцев на шесть и норвежцев на восемь очков.

К тому же, сборная Испании провела лишь четыре матча, в то время как Норвегия – пять. Поэтому победа в этом матче является последним шансом для сборной Норвегии.

Испания

Сборной Испании подойдет и ничья, при которой они станут недосягаемыми для своих конкурентов. Однако все ожидают победы испанцев, которые являются явными фаворитами в этом матче. В предыдущей встрече на своем поле Испания легко победила со счетом 3:0, но на этот раз все может оказаться сложнее. Норвегия будет очень мотивирована играть на своем поле, а испанцы не любят такого отношения.

Прогноз на матч

В 9-ти прошлых очных противостояниях Испания выиграла 6 раз, а Норвегия – 1 раз. По рейтингу ФИФА, Испания занимает 10-е место, а Норвегия – 43-е.

Нас ждет довольно напряженный матч, для хозяев этот матч будет решать их судьбу. Гости также стремятся к победе или хотя бы ничьей, чтобы обеспечить свое место в финальном турнире. Думаю, что в этой встрече будет забито немало голов. Буду ставить на тотал больше 2.5 по коэффициенту 2.02.

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Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 2.02
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