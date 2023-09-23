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Прогноз на матч Норшеланн - Гвидовре 25 сентября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Прогноз на матч Норшеланн - Гвидовре 25 сентября 2023 года
Норшеланн Норшеланн
Суперлига Дания 25 сен 2023, 13:00 Норшеланн - Гвидовре
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Дания, Farum, Райт ту Дрим Парк
Гвидовре Гвидовре
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.62
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В понедельник 25 сентября, в рамках девятого тура Суперлиги Дании Норшеланн встретится с Гвидовре. Встреча состоится на стадионе Райт-ту-Дрим Парк и начнется в 19:00 по среднеевропейскому времени.

Норшеланн

Норшеланн основан в 1991 году, а свое нынешнее название носит 2003-го. До этого команда называлась так же, как и город, который представляет — Фарум.

За свою недолгую историю, клуб однажды становился чемпионом Дании (сезон 2011/2012), но борьбу за еврокубки ведет практически постоянно.

В прошлом сезоне «дикие тигры» к финишу пришли вторыми, пропустив вперед только Копенгаген. Второе место позволило стартовать в Лиге Конференций, где Норшеланн сумел пробиться в групповую стадию. Датчане сначала прошли румынский Стяуа, а затем вынесли сербский Партизан. В группе им предстоит померяться силами с Фенербахче, Лудогорцем и Спартаком из Трнавы. В четверг в Стамбуле, датчане уступили местному Фенербахче (1:3) в стартовом поединке на этой стадии.

В чемпионате, к слову, Норшеланн идет третьем, проиграв лишь один матч (Силькеборгу), и отстает на два очка от лидера.

Гвидовре

Гвидовре — новичок Суперлиги. Команда только вернулась после очень длительного отсутствия. А когда-то этот клуб даже становился чемпионом и побеждал в Кубке. Было это на стыке 70-80-х годов прошлого века. С тех пор значительную часть времени Гвидовре провел в третьем по силе дивизионе.

Глядя на результаты в этом сезоне, можно предположить, что в Суперлигу команда вернулась ненадолго. Гвидовре уверенно расположился на дне таблицы, имея в своем активе лишь 2 очка. Последние четыре матча проиграны с общим счетом 1:9.

Команда выглядит откровенно слабо и является одним из главных претендентов на вылет.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Гвидовре в чемпионате побеждал в последний раз еще в мае, то был матч Первого дивизиона.

Норшеланн во всех турнирах имел беспроигрышную серию, которая состояла из пяти матчей, но ее оборвал Фенербахче.

Между собой команды встречались еще в 2020 году в рамках Кубка Дании. Гвидовре сенсационно победил 2:0.

В личных встречах наблюдается равновесие. Команды трижды сыграли вничью и добыли по 3 победы.

В рамках Суперлиги это будет первая их встреча.

Прогноз

Соглашусь с букмекерами, которые не сомневаются в победе хозяев. Думаю, Норшеланн сделает это уверенно, а ставить буду на Тотал Больше 3.

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Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.62
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