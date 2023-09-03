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Прогноз на матч Ницца - Страсбур 3 сентября 2023 года

Прогноз на матч Ницца - Страсбур 3 сентября 2023 года
Ницца Ницца
Лига 1 Франция Сегодня, 11:05 Ницца - Страсбур
-
- : -
Франция, Nice, Альянц Ривьера
Страсбур Страсбур
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Страсбур не проиграет
Коэф.: 1.8
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100%
1хБет 5.00
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В воскресенье, 3 сентября, состоится матч четвертого тура чемпионата Франции между "Ниццей" и "Страсбуром.

"Ницца"

В новом сезоне команда из одноименного города пока идет без поражений. В трех стартовых турах нового сезона Ницца сыграла вничью и в матчах с ее участием ни разу не было забито больше двух голов.

Такие показатели могут говорить о низкой результативности команды и проблемах в нападении, но в то же время стоит понимать, что команда довольно неплохо выглядит в обороне, пропустив в трех турах лишь два мяча.

В прошлом сезоне они заняли 9-е место и в этом сезоне перед командой стоит задача пробиться в еврокубки. На данный момент Ницца расположилась на 13-й строчке турнирной таблицы, но в случае победы может подняться вплотную к первой шестерке команд.

"Страсбур"

Эта команда также начала новый сезон без поражений, что является очень внушительным достижением.

В целом же Страсбур в этом году претерпел большие переменены, включая смену владельца и главного тренера. Весьма неожиданно, это довольно быстро отразилось на игре команды. Уже в предсезонных матчах было видно, что перед нами другой Страсбур.

В стартовых турах команда одержала две победы над Тулузой и Лионом. Также было крупное поражение от Монако, который, очевидно, претендует на золото первенства.

Сейчас Страстбур идет на шестом месте турнирной таблицы с шестью баллами.

Прогноз на матч

Букмекеры отдают преимущество Ницце, хотя игра Страсбура куда интереснее. Я считаю, что гости не проиграют и поставлю на исход 2Х по коэффициенту 1.80.

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Прогноз на матч Страсбур не проиграет
Коэф.: 1.8
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100%
1хБет 5.00
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Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
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