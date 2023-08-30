Прогноз на матч Победа Наполи Коэф.: 1.71 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

2 сентября на "Стадио Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)" (Неаполь) пройдет матч 3-го тура Серии А, в котором "Наполи" встретится с "Лацио". Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

"Наполи"

Клуб стал, безусловно, главным открытием итальянского футбола прошлого сезона, а то и всей Европы в 2022/2023. "Партенопеи" уверенно вернули себе "скудетто" - впервые после времен легендарного Марадоны. Правда, титул оформляли уже на фоне неудач и проблем. А летом ушел, не без скандала, архитектор этого триумфа, Лучано Спаллетти, а потом был продан и оплот обороны, Ким Мин Чже. Но масштабной распродажи не случилось, более того, новичков хватает. А Руду Гарсия неплохо справляется с ролью наставника после возвращения в итальянский футбол - его новые подопечные уверенно выиграли оба матча, 3-1 у "Фрозиноне" и 2-0 с "Сассуоло". Правда, оба противника были откровенно более слабыми. А вот сейчас будет непростой оппонент, и, с учетом личности Сарри, еще и принципиальный.

"Лацио" Команда пригласила Маурицио 2 года назад - после того, как Симоне Индзаги отправился в Милан за новыми вызовами, возглавляя "Интер". В Риме "Курильщик" поначалу вызывал немало вопросов и сомнений, все-таки у него своеобразный стиль работы. Но сразу "орлы" показали прогресс, а в прошлом сезоне и вовсе стали вице-чемпионами Италии. Вот только летом ушел лидер полузащиты, Милинкович-Савич, причем Сергей отправился не в топ-клуб, а отозвался на щедрое предложение из Саудовской Аравии. Возможно, из-за этого "лациале" провалили старт, проиграв оба стартовых поединка, причем довольно простым противникам - 1-2 на поле "Лечче", 0-1 дома с "Дженоа". Сейчас лихорадочно пытаются усилиться, в том числе подписав Гендузи и сманивая Бонуччи, рассорившегося с "Ювентусом". Статистика личных встреч У "Наполи" было 4 победы кряду. Но весной наконец-то выиграл "Лацио", причем оформив 1-0 на "Сан-Паоло". Прогноз Букмекеры считают, что на этот раз не будет реальной борьбы. "Наполи" сильнее и играют дома - ставим на хозяев (коэффициент - 1,71).

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