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Прогноз на матч Моркам — Барроу 10 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Моркам - Берроу прогноз
Моркам Моркам
Трофей Английской лиги 10 окт 2023, 14:00 Моркам - Берроу
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Англия, Morecambe, Mazuma Stadium
Берроу Берроу
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.75
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В рамках группового этапа Трофея Футбольной Лиги Моркам будет принимать Барроу. Матч пройдет во вторник 10 октября на Мазума Стэдиум. Начало встречи запланировано на 20:00 по среднеевропейскому времени.

Моркам

Команда никогда в своей истории не поднималась выше Лиги 1, откуда и вылетела в прошлом году, вернувшись в Лигу 2.

Сейчас Моркам стабильно набирает очки и при успешном стечении обстоятельств может навязать борьбу за попадание в плей-офф. В чемпионате команда закрепилась в середине таблицы и после 11 сыгранных матчей имеет в своем активе 18 набранных очков.

В Кубке за Трофей Футбольной Лиги, Морекам успел проиграть молодежному составу Ливерпуля в первом туре.

Барроу

Команда никогда не поднималась выше третьего по силе дивизиона английского футбола. В последние годы Барроу чаще боролся за выживание в Лиге 2, нежели претендовал на места в серелине таблицы с прицелом на повышение в классе.

В чемпионате команда закрепилась в середине таблицы на двенадцатом месте и после 11 сыгранных матчей имеет в своем активе 16 набранных очков.

В Кубке за Трофей Футбольной Лиги, Барроу разгромно уступил Блэкпулу в первом туре.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Моркам не проигрывает четыре матча кряду.
  • Барроу пропускает в шести поединках подряд.
  • Между собой команды сыграли два поединка в рамках Лиги 2 в сезоне 2020/2021. Тогда оба раза победу праздновал Моркам.

Прогноз

Букмекеры считают команды равными соперниками. Учитывая форму команд, интересной смотрится ставка на то, что обе команды забьют.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.75
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