Прогноз на матч Моркам — Барроу 10 октября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.75 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках группового этапа Трофея Футбольной Лиги Моркам будет принимать Барроу. Матч пройдет во вторник 10 октября на Мазума Стэдиум. Начало встречи запланировано на 20:00 по среднеевропейскому времени.

Моркам

Команда никогда в своей истории не поднималась выше Лиги 1, откуда и вылетела в прошлом году, вернувшись в Лигу 2.

Сейчас Моркам стабильно набирает очки и при успешном стечении обстоятельств может навязать борьбу за попадание в плей-офф. В чемпионате команда закрепилась в середине таблицы и после 11 сыгранных матчей имеет в своем активе 18 набранных очков.

В Кубке за Трофей Футбольной Лиги, Морекам успел проиграть молодежному составу Ливерпуля в первом туре.

Барроу

Команда никогда не поднималась выше третьего по силе дивизиона английского футбола. В последние годы Барроу чаще боролся за выживание в Лиге 2, нежели претендовал на места в серелине таблицы с прицелом на повышение в классе.

В чемпионате команда закрепилась в середине таблицы на двенадцатом месте и после 11 сыгранных матчей имеет в своем активе 16 набранных очков.

В Кубке за Трофей Футбольной Лиги, Барроу разгромно уступил Блэкпулу в первом туре.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Моркам не проигрывает четыре матча кряду.

Барроу пропускает в шести поединках подряд.

Между собой команды сыграли два поединка в рамках Лиги 2 в сезоне 2020/2021. Тогда оба раза победу праздновал Моркам.

Прогноз

Букмекеры считают команды равными соперниками. Учитывая форму команд, интересной смотрится ставка на то, что обе команды забьют.

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