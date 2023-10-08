Прогноз на матч Моркам — Барроу 10 октября 2023 года
В рамках группового этапа Трофея Футбольной Лиги Моркам будет принимать Барроу. Матч пройдет во вторник 10 октября на Мазума Стэдиум. Начало встречи запланировано на 20:00 по среднеевропейскому времени.
Моркам
Команда никогда в своей истории не поднималась выше Лиги 1, откуда и вылетела в прошлом году, вернувшись в Лигу 2.
Сейчас Моркам стабильно набирает очки и при успешном стечении обстоятельств может навязать борьбу за попадание в плей-офф. В чемпионате команда закрепилась в середине таблицы и после 11 сыгранных матчей имеет в своем активе 18 набранных очков.
В Кубке за Трофей Футбольной Лиги, Морекам успел проиграть молодежному составу Ливерпуля в первом туре.
Барроу
Команда никогда не поднималась выше третьего по силе дивизиона английского футбола. В последние годы Барроу чаще боролся за выживание в Лиге 2, нежели претендовал на места в серелине таблицы с прицелом на повышение в классе.
В чемпионате команда закрепилась в середине таблицы на двенадцатом месте и после 11 сыгранных матчей имеет в своем активе 16 набранных очков.
В Кубке за Трофей Футбольной Лиги, Барроу разгромно уступил Блэкпулу в первом туре.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Моркам не проигрывает четыре матча кряду.
- Барроу пропускает в шести поединках подряд.
- Между собой команды сыграли два поединка в рамках Лиги 2 в сезоне 2020/2021. Тогда оба раза победу праздновал Моркам.
Прогноз
Букмекеры считают команды равными соперниками. Учитывая форму команд, интересной смотрится ставка на то, что обе команды забьют.
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