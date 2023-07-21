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22 июля состоится очередной матч чемпионата Норвегии, в котором Мольде на своем поле сыграет против Сарпсборга.

Мольде

Команда демонстрирует результативный футбол в этом сезоне и сейчас перед ней стоит задача вернуть место в тройке лучших после неудачного выступления в прошлом туре.

Несмотря на то, что Мольде уже вряд ли вернется в чемпионскую гонку, им нужно закрепиться в тройке лучших, чтобы пробиться в еврокубки в новом сезоне.

Мольде в настоящее время находится в хорошей форме, набрав 10 очков в последних 4 матчах. В игре против скромного Сарпсборга, который сейчас переживает игровой кризис, у них есть все шансы добыть такие важные три очка.

После 15 туров команда идет на пятом месте и отстает от второго места лишь на три очка. В то время как лидеру Мольде проигрывает уже 12 баллов.

Сарпсборг

Это середняк норвежского чемпионата, который не показывает стабильный футбол. В последнее время они провально играют в защите пропустив 8 голов в предыдущих 2 матчах против команд из нижней части турнирной таблицы.

История противостояния

Всего между собой команды провели 27 матчей, 14 из которых завершились победой Мольде. На счету Сарпсборга лишь восемь победных встреч, остальные матчи завершились ничейным результатом.

Прогноз на матч

Гостя вряд ли они смогут добиться чего-то значимого в этом матче. Успехом для них будет исход, при котором они не потерпят разгромное поражение.

Учитывая текущую форму Мольде и провальную игру Сарпсборга, можем поставить на победу первой команды с форой -1.5.

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