Прогноз на матч Мексика — Германия 18 октября 2023 года

Прогноз на матч Победа Германия Коэф.: 1.69 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В товарищеском матче встретятся сборные Мексики и Германии. Игра пройдет на Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии в ночь на 18 октября. Начало встречи запланировано на 02:00 по среднеевропейскому времени.

Мексика

Мексика после летней победы в Золотом Кубке КОНКАКАФ готовится к домашнему Чемпионату Мира через товарищеские матчи.

Эта команда уже давно считается одним из самых стабильных середняков в мировом футболе. При этом в контрольных матчах Мексика чаще старается атаковать, чем в официальных играх.

У мексиканцев явно не хватает уверенности, так как в играх против сильных соперников команда испытывают трудности.

Германия

Бундестим как и мексиканская команда, готовится к домашнему международному турниру. Напомним, что в следующем году Германия будет принимать Чемпионат Европы. В качестве хозяев турнира, немцы избавлены от отборочных матчей и вынуждены играть лишь товарищеские.

На октябрь запланированы встречи против представителей Северной Америки, сборных США и Мексики. Американцев «маншафт» уверенно обыграл в дебютном матче Юлиана Нагельсмана на посту главного тренера. Теперь немцам предстоит померяться силами с подопечными Хайме Лосано.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Мексика не знает поражений уже в шести матчах кряду.

Немецкая сборная пропускает в семи поединках подряд.

Между собой команды встречались шесть раз. Мексика победила лишь однажды.

Прогноз

Фаворитом выглядит европейская команда. Букмекеры дают хороший коэффициент на немцев. Подопечные Нагельсмана через такие матчи должны набрать победный тонус перед ответственным домашним международным турниром. Моя ставка — победа Германии.

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