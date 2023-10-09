Прогноз на матч Мансфилд Таун — Донкастер 10 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал меньше 3 Коэф.: 1.6 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

10 октября в матче группового этапа Кубка английской лиги состоится встреча Мансфилда и Донкастера.

Мансфилд Таун

Для команды это будет первый матч в рамках группового этапа кубкового турнира. Во Второй лиге (четвертый по силе дивизион Англии) Мансфилд расположился на пятой строчке турнирной таблицы по итогам 12-ти туров.

Примечательно, что команда еще ни разу в сезоне не проигрывала и таким достижение ни один из участников первенства похвастаться не может. От лидера Мансфилд отстает всего на четыре балла и у него есть все возможности для того, чтобы добиться повышения в классе по итогам сезона.

Донкастер

Эта команда является представителем нижней части турнирной таблицы. После 12-ти сыгранных туров во Второй лиге у Донкастера 11 очков и 21-е место в турнирной таблице. Зону вылета этот скромный коллектив опережает всего на три балла и сезон для них будет очень непростым.

История противостояния и прогноз

Между собой команды провели 19 матчей и семь раз победителями с поля уходили футболисты команды Мансфилд Таун. На счету Донкастера восемь побед, остальные встречи завершились вничью

В последний раз команды встречались в августе этого года в рамках Второй лиги и тогда была зафиксирована боевая ничья со счетом 2:2.

Букмекеры считают, что Мансфилд не испытает особых проблем в битве с более слабой командой. Мне же кажется, что хозяева поля вряд ли будут тратить много сил на кубковый матч, так как у них есть серьезные планы на чемпионат. Поставлю на тотал матча меньше 3 с коэффициентом 1.6.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram