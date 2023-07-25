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Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Рексем 26 июля 2023 года

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Рексем 26 июля 2023 года
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубные товарищеские матчи Сегодня, 22:30 Манчестер Юнайтед - Рексем
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Международные,
Рексем Рексем
Детали матча Н2Н Прогноз
Прогноз на матч П1(-2.5)
Коэф.: 2.38
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100%
1хБет 4.50
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26 июля в США состоится товарищеский матч, в котором сыграют “Манчестер Юнайтед” и “Рексем”.

«Манчестер Юнайтед»

Эта команда наконец начала показывать футбол, которого заждались болельщики “красных дьяволов”. Во время межсезонья бронзовый призер АПЛ минувшего сезона провел три матча и добыл три уверенные победы.

Все понимают, что коллектив имеет потенциал и амбициозные цели на предстоящий сезон, и, судя по контрольным играм, тренеру “МЮ” Эрику тен Хагу удалось провести огромную работу, ведь команда из Манчестера не пропустила ни одного гола в товарищеских матчах.

«Рексем»

Об этой команде мало что известно. Выступает она в четвертой по силе лиги Англии, а за пределами Европы о ней и вовсе узнали лишь этим летом. Дело в том, что «Рексем» проводит контрольные матчи с сильными соперниками в США.

За океаном они успели сыграть против “Челси”, уступив лондонцам со счетом 0:5, а также против второго состава местного “Лос Анжелес Гэлакси”, победив американцев со счетом 4:0.

История противостояния

Между собой команды сыграли пять матчей и все они закончились победой “МЮ” с общей разницей забитых-пропущенных мячей 17:2.

Прогноз на матч

Нет сомнений, что “Манчестер Юнайтед” будет более агрессивно атаковать, в то время как «Рексем» будет сконцентрирован на защите и сдерживании атак соперника.

На победу представителя Премьер-лиги дают коэффициент 1.28, а значит победа “МЮ” неизбежна.

Мы предлагаем сделать ставку на фору «Манчестер Юнайтед» -2.5 с коэффициентом 2.38.

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Прогноз на матч П1(-2.5)
Коэф.: 2.38
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1хБет 4.50
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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