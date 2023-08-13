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Прогноз на матч Манчестер Сити - Севилья 16 августа 2023 года

Прогноз на матч Манчестер Сити - Севилья 16 августа 2023 года
Манчестер Сити Манчестер Сити
Суперкубок УЕФА 16 авг 2023, 15:00 Манчестер Сити - Севилья
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Международные, Piraeus, Karaiskaki Stadium
Севилья Севилья
Детали матча Н2Н Прогноз
Прогноз на матч П1(-1,5)
Коэф.: 2.13
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16 августа на "Георгиос Караискакис" (Пирей) пройдет матч Суперкубка УЕФА, в котором "Манчестер Сити"встретится с "Севильей". Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

"Манчестер Сити"

Клуб только в начале лета наконец-то взял первый в своей истории трофей Лиги чемпионов. Наконец-то полноценно Пеп Гвардиола оправдал свое приглашение на Туманный Альбион, как и громадные инвестиции, которые требовали его усилия по укреплению состава. Казалось поначалу, что этим летом "горожане" будто решили почивать на лаврах - сначала они только теряли игроков, причем не только подзабытого Менди, но и вполне себе футболистов обоймы, Мареза и даже Гюндогана. Но получилось удержать Бернарду Силву и Уокера, а в августе провернули и топ-трансфер "на вход", наконец-то приобретя Гвардиола. Да, при этом стартовали в сезоне с поражения в Суперкубке Англии (по пенальти "Арсеналу") - но "Сити" традиционно не мотивирован на этот турнир. Вот с "Бернли" спокойно оформили 3-0 с дублем Холанда даже при новой травме Де Брейне.

"Севилья"

Команда при Лопетеги несколько лет финишировала уверенно в квартете лучших. Да, потом вспоминали, что уже весной 2022-го года были проблемы, но все закончилось привычно, за счет сформированного ранее запаса. Но в следующем сезоне был настолько провальный старт, что с Юленом быстро распрощались. Впрочем, и решение пригласить снова Сампаоли себя не оправдало, так что Хорхе отработал с пол года. Только весной, когда пришел 3-й тренер за розыгрыш, Мендилибар, получилось подняться на 12-ю позицию. Это все равно провал, но его во многом компенсировали новым успехом в Лиге Европы. Именно поэтому сейчас испанцы, параллельно гарантировав себе право сыграть в новом розыгрыше Лиги чемпионов, стали участниками Суперкубка. До него "Белая Андалусия" успела стартовать в Примере, принимая "Валенсию". И шокировали болельщиков, проиграв дома 1-2.

Статистика личных встреч

В отличие от соседнего МЮ, "Сити" удачно играет с "нервьоненсе". Что в 2015-м, что в 2022-м, получилось выиграть все поединки с испанцами.

Прогноз

Букмекеры не верят в реальную конкуренцию со стороны испанцев. Ставим на победу англичан при форе "-1,5 гола" (коэффициент - 2,13).

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Прогноз на матч П1(-1,5)
Коэф.: 2.13
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