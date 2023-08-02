Прогноз на матч Тотал больше 2,5 Коэф.: 1.78 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

6 августа на "Уэмбли" (Лондон) пройдет матч за Суперкубок Англии, в котором "Манчестер Сити" встретится с "Арсеналом". Старт поединка запланирован на 17:00 по европейскому времени.

"Манчестер Сити"

Клуб наконец-то закрыл многолетний гештальт всех, от руководства клуба и до лично Гвардиолы, выиграв Лигу чемпионов. Для Пепа это первый успех после ухода из "Барселоны", а для самого проекта - вообще первый за всю историю. Более того, "горожане" взяли "требл", правда, успехи на внутренней арене уже давно стали привычными. Да, "канониры" создали неплохую конкуренцию, но не дотянули до мая, в итоге закончив заметно раньше. Но любопытно, что после такого успеха команда пока что, по крайней мере, по именам, ослабла. Ее все-таки покинул капитан, Гюндоган, ушел в "Аль-Ахли" Марез, сбежал в родную Францию наконец-то оправданный Бенжамен Менди. Не критично, но ведь, во-первых, могут уйти еще как минимум Уокер с Бернарду Силвой, во-вторых, из серьезных покупок можно отметить только Ковачича.

"Арсенал" Команда стала главным открытием прошлого сезона. До этого давно уже не пробивавшийся в топ-4 АПЛ, и, значит, не игравший в Лиге чемпионов клуб долгое время удерживал лидерство в турнирной таблице, не подпуская соперников во главе с "горожанами". Но снова подвела плохая "традиция" заваливать финальный отрезок сезона. В 2022-м году так отдали место в квартете ненавистному "Тоттенхэму", теперь после ряд осечек в апреле утратили место на вершине Премьер-Лиги. Впрочем, и 2-я итоговая позиция, во-первых, гарантировала долгожданное возвращение в главный еврокубок, во-вторых, есть надежда в следующем сезоне будет больше шансов на титул. По крайней мере, на новичков тратили, не считая денег, особенно на Райса. Но и Хаверц с Тимбером стоили десятки миллионов. Статистика личных встреч При всем прогрессе, в прошлом сезоне "Арсенал" продолжал проигрывать "Сити". Матчи закончились 3-1 и 4-1 в пользу "горожан". Прогноз Букмекеры ждут новой победы от парней Гвардиолы. Но Суперкубок не имеет особенного статуса для игроков, можно показать просто яркий футбол. Ждем "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,78).

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