АНГ АНГ
Главная Прогнозы Прогноз на матч Манчестер Сити - Арсенал 6 августа 2023 года

Прогноз на матч Манчестер Сити - Арсенал 6 августа 2023 года

Прогноз на матч Манчестер Сити - Арсенал 6 августа 2023 года
Манчестер Сити Манчестер Сити
Суперкубок Англии 06 авг 2023, 11:00 Манчестер Сити - Арсенал
-
- : -
Англия, London, Уэмбли
Арсенал Арсенал
Детали матча Н2Н Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.78
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 4.50
Сделать ставку

6 августа на "Уэмбли" (Лондон) пройдет матч за Суперкубок Англии, в котором "Манчестер Сити" встретится с "Арсеналом". Старт поединка запланирован на 17:00 по европейскому времени.

"Манчестер Сити"

Клуб наконец-то закрыл многолетний гештальт всех, от руководства клуба и до лично Гвардиолы, выиграв Лигу чемпионов. Для Пепа это первый успех после ухода из "Барселоны", а для самого проекта - вообще первый за всю историю. Более того, "горожане" взяли "требл", правда, успехи на внутренней арене уже давно стали привычными. Да, "канониры" создали неплохую конкуренцию, но не дотянули до мая, в итоге закончив заметно раньше. Но любопытно, что после такого успеха команда пока что, по крайней мере, по именам, ослабла. Ее все-таки покинул капитан, Гюндоган, ушел в "Аль-Ахли" Марез, сбежал в родную Францию наконец-то оправданный Бенжамен Менди. Не критично, но ведь, во-первых, могут уйти еще как минимум Уокер с Бернарду Силвой, во-вторых, из серьезных покупок можно отметить только Ковачича.

"Арсенал"

Команда стала главным открытием прошлого сезона. До этого давно уже не пробивавшийся в топ-4 АПЛ, и, значит, не игравший в Лиге чемпионов клуб долгое время удерживал лидерство в турнирной таблице, не подпуская соперников во главе с "горожанами". Но снова подвела плохая "традиция" заваливать финальный отрезок сезона. В 2022-м году так отдали место в квартете ненавистному "Тоттенхэму", теперь после ряд осечек в апреле утратили место на вершине Премьер-Лиги. Впрочем, и 2-я итоговая позиция, во-первых, гарантировала долгожданное возвращение в главный еврокубок, во-вторых, есть надежда в следующем сезоне будет больше шансов на титул. По крайней мере, на новичков тратили, не считая денег, особенно на Райса. Но и Хаверц с Тимбером стоили десятки миллионов.

Статистика личных встреч

При всем прогрессе, в прошлом сезоне "Арсенал" продолжал проигрывать "Сити". Матчи закончились 3-1 и 4-1 в пользу "горожан".

Прогноз

Букмекеры ждут новой победы от парней Гвардиолы. Но Суперкубок не имеет особенного статуса для игроков, можно показать просто яркий футбол. Ждем "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,78).

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.78
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 4.50
Сделать ставку
Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Астана - Динамо Загреб 2 августа 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 10:00 Прогноз на матч Астана - Динамо Загреб 2 августа 2023 года Астана Коэф.: 1.99 Динамо Загреб Рекомендуем 1хБет
Прогноз на матч Карабах - Ракув 2 августа 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 12:00 Прогноз на матч Карабах - Ракув 2 августа 2023 года Карабах Коэф.: 2.03 Раков Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Генк - Серветт 2 августа 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Генк - Серветт 2 августа 2023 года Генк Коэф.: 1.89 Серветт Сделать ставку 1хБет
Прогноз на матч Молде - ХИК 2 августа 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Лиги чемпионов Молде - ХИК 2 августа 2023 года Мольде Коэф.: 1.77 ХИК Рекомендуем 1хБет
Прогноз на матч Маккаби - Шериф 2 августа 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Маккаби - Шериф 2 августа 2023 года Маккаби Хайфа Коэф.: 1.69 Шериф Сделать ставку 1хБет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:00 Тренер "Баварии" оценил решение Мане перейти в "Аль-Наср" Новости футбола Сегодня, 05:00 Главный тренер "Днепра-1" подтвердил массовое отравление в команде Новости футбола Сегодня, 04:00 Клопп указал на большую проблему с чемпионатом Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 03:00 Лучший бомбардир чемпионата Украины в шаге от нового клуба Новости футбола Вчера, 16:40 "Интер" близок к покупке нападающего сборной Италии Новости футбола Вчера, 16:30 "Ювентус" назвал "Челси" условие для обмена Влаховича на Лукаку Новости футбола Вчера, 16:22 Мбаппе дал ответ на очередное предложение ПСЖ о продлении контракта Новости футбола Вчера, 16:10 "Ливерпуль" предложил 48 млн евро за бельгийского таланта Новости футбола Вчера, 15:46 "Фенербахче" одержал яркую победу в квалификации Лиги Конференций Новости футбола Вчера, 15:34 "Днепр-1" не сумел попасть в Лигу чемпионов
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Астана - Динамо Загреб 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Карабах - Ракув 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Генк - Серветт 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лиги чемпионов Молде - ХИК 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Маккаби - Шериф 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Хеккен - КИ Клаксвик 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Молде - ХИК 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Копенгаген - Брейдаблик 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Галатасарай - Жальгирис 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Галатасарай - Жальгирис Вильнюс 2 августа 2023 года