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Прогноз на матч Мальме - Вернаму 31 июля 2023 года

Прогноз на матч Мальме - Вернаму 31 июля 2023 года
Мальме Мальме
Аллсвенскан Швеция 31 июл 2023, 13:00 Мальме - Варнамо
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- : -
Швеция, Malmoe, Eleda Stadion
Варнамо Варнамо
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч П2(+1.5)
Коэф.: 2.03
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31 июля на "Эледа" (Мальме) пройдет матч 17-го тура чемпионата Швеции, в котором "Мальме" встретится с "Вернаму". Старт поединка запланирован на 19:00 по европейскому времени.

"Мальме"

Клуб после очередной пары побед в шведском чемпионате, в 2020-2021 годах, пошел резкий спад. "Небесно-голубые" финишировали на унизительном для себя, 7-м месте. Понятно, что от такого дна было сравнительно просто оторваться, и вся интрига сводилась к тому, насколько резко получится прибавить у гранда. Старт был прекрасный, после 8 первых туров была стопроцентная статистика. Но уже в мае была потеря очков с "Хеккеном" (домашние 2-2) и разгром на поле "Эльфсборга". Вроде бы потом подопечные Рюдстрема снова набрали форму, выиграв трижды. Но в июле пошло новое пике: 1-2 с "Мельбю" дома, 0-2 на арене "Юргордена". Да и нулевую ничью на поле АИКа точно не отнести в актив - в итоге отставание от сенсационного лидера, "Эльфсборга", выросло уже до 4-х баллов.

"Вернаму"

Команда только накануне своего столетия, в 2011-м году, смог дебютировать на уровне Суперэттан. Более того, после 8 сезонов там "бело-голубые" снова вылетели в 3-й дивизион, на котором задержались на пару лет. Зато тот спад сменился резким подъемом. Дважды кряду пережив повышение, причем с 1-го места, перейдя Суперэттан за 2021-й год, новичок еще и на максимальном уровне, в Аллсвенскан, закончил прошлый розыгрыш на достаточно высоком, 10-м месте. Нередко такие коллективы после такого сдуваются на 2-й год в "элите". Но подопечные Кима Хелльберга показывают результаты примерно на уровне 2022-го года. Да, проигрывается большинство матчей, но и побед достаточно, чтобы держаться на дистанции от опасной зоны. А в последних 2-х поединках взяли 4 очка - оформили ничью с "Хальмстадом" и минимально обыграли "Хеккен".

Статистика личных встреч

Сначала, в 2019-м и 2022-м годах, играли в кубке - и оба раза "Мальме" спокойно выигрывал. Но в рамках чемпионата дебютант дважды сыграли вничью. И только в июне "небесно-голубые" снова победили на поле "Вернаму", причем 3-1.

Прогноз

Букмекеры верят в победу "Мальме", причем очень легкую. Но и он не так хорош, и гости не безнадежны. Ставим на "Вернаму" при форе "+1,5 гола" (коэффициент - 2,03).

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Прогноз на матч П2(+1.5)
Коэф.: 2.03
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