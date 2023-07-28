"Вернаму"

Команда только накануне своего столетия, в 2011-м году, смог дебютировать на уровне Суперэттан. Более того, после 8 сезонов там "бело-голубые" снова вылетели в 3-й дивизион, на котором задержались на пару лет. Зато тот спад сменился резким подъемом. Дважды кряду пережив повышение, причем с 1-го места, перейдя Суперэттан за 2021-й год, новичок еще и на максимальном уровне, в Аллсвенскан, закончил прошлый розыгрыш на достаточно высоком, 10-м месте. Нередко такие коллективы после такого сдуваются на 2-й год в "элите". Но подопечные Кима Хелльберга показывают результаты примерно на уровне 2022-го года. Да, проигрывается большинство матчей, но и побед достаточно, чтобы держаться на дистанции от опасной зоны. А в последних 2-х поединках взяли 4 очка - оформили ничью с "Хальмстадом" и минимально обыграли "Хеккен".

Статистика личных встреч

Сначала, в 2019-м и 2022-м годах, играли в кубке - и оба раза "Мальме" спокойно выигрывал. Но в рамках чемпионата дебютант дважды сыграли вничью. И только в июне "небесно-голубые" снова победили на поле "Вернаму", причем 3-1.

Прогноз

Букмекеры верят в победу "Мальме", причем очень легкую. Но и он не так хорош, и гости не безнадежны. Ставим на "Вернаму" при форе "+1,5 гола" (коэффициент - 2,03).