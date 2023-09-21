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Прогноз на матч Люнгбю - Вайле 22 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Прогноз на матч Люнгбю - Вайле 22 сентября 2023 года
Люнгбю Люнгбю
Суперлига Дания 22 сен 2023, 13:00 Люнгбю - Вейле
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Дания, Lyngby, Люнгбю
Вейле Вейле
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.83
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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22 сентября в матче девятого тура чемпионата Дании сыграют Люнгбю и Вайле. В этом матче встретится конкурент за место в еврокубках и главный аутсайдер текущего первенства.

Люнгбю

Хозяева поля занимают шестое место в турнирной таблицы и после восьми матчей имеют в своем активе 11 очков. Команда три раза выиграла, два раза сыграла вничью и трижды проиграла. Шестое место дает право остаться в чемпионской группе, чтобы вести борьбу за медали и выход в еврокубки.

В целом Люнгбю выглядит нестабильно и слабо играет как в атаке, так и в обороне. За восемь матчей чемпионата команда забила всего 10 голов и ровно столько же пропустила.

Вайле

Гости в этом сезоне играют крайне неудачно. Сейчас они идут на предпоследнем месте и в восьми турах добыли лишь одну победу, проиграв все остальные матчи.

При этом команда не дает повода для надежд своим фанатам. В восьми турах она забила восемь голов и пропустила 14. Сейчас ей нужно цепляться за каждый балл в чемпионате, хотя, как показывают их матчи на старте сезона, это дается им крайне непросто.

Статистика и прогноз на матч

Команды очень хорошо друг с другом и провели меду собой уже 21 очное противостояние. При этом по очным победам у Люнгбю и Вайле почти равенство. Хозяева поля добыли семь побед, в то время как гостевая команда праздновала шесть викторий.

Букмекеры намекают на то, что хозяева поля должны победить, при этом они не считают, что победа Люнгбю будет простой. Я же считаю, что в матче с нерезультативными командами лучше поставить на тотал меньше 2.5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.83
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1хБет 5.00
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