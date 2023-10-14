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Прогноз на матч Люксембург — Словакия 16 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Люксембург - Словакия прогноз
Люксембург Люксембург
Чемпионат Европы 16 окт 2023, 14:45 Люксембург - Словакия
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Международные, Luxembourg City, Stade de Luxembourg
Словакия Словакия
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.58
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В рамках отбора на Чемпионат Европы-2024 состоится поединок между сборными Люксембурга и Словакии. Матч пройдет на Стад де Люксембург в понедельник, 16 октября. Начало встречи запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Люксембург

Команда старается постепенно прибавлять. Правда, кажется, что нынешний статус - уже не аутсайдер, но еще даже не середняк - будет сложно как-то изменить, но прогресс сборной Люксембурга заметен. В этом цикле были уже и явные неудачи, прежде всего два разгромных поражения от португальцев. Но в актив подопечным Люка Хольца смело можно заносить и и мартовскую нулевую ничью в Словакии, и, особенно, летние 2:0 в гостях у Боснии и Герцеговины.

Сейчас Люксембург уступает словакам 2 очка, а значит очный матч будет иметь для команд ключевое значение в борьбе за вторую позицию в группе и выход на Евро.

Словакия

У словаков после семи матчей 13 баллов и 2 очка преимущества над Люксембургом. Именно словаков считают главными кандидатами на получение второй путевки на чемпионате Европы-2024 в Германии.

Португальцы обеспечили себе выход в финальную часть Чемпионата Европы, а значит, что судьба второй путевки может решится с следующем матче между Словакией и Люксембургом.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Люксембург дома добился побед в предыдущих двух матчах.
  • Словаки не смогли забить лишь в одном из шести предыдущих матчей.
  • Между собой команды провели 6 поединков, в которых Люксембург сумел не проиграть лишь один раз.

Прогноз

Словаки выглядят небольшим фаворитом, а если хотят комфортно себя чувствовать в заключительных матчах в ноябре, обязаны побеждать в этой игре. Моя ставка — победа гостей с форой 0.

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.58
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