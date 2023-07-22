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Прогноз на матч Лозанна Уши - Лугано 25 июля 2023 года

Прогноз на матч Лозанна Уши - Лугано 25 июля 2023 года
Стад Лаусенн-Оучу Стад Лаусенн-Оучу
Суперлига Швейцария 25 июл 2023, 14:30 Стад Лаусенн-Оучу - Лугано
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Швейцария, Lausanne, Center sportif de Vidy
Лугано Лугано
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.615
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100$
БетВиннер 4.20
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25 июля на на "Стад Олимпик де ла Понтез" (Лозанна) пройдет матч 1-го тура чемпионата Швейцарии, в котором "Лозанна Уши"сыграет против "Лугано". Поединок начнется в 20:30 по европейскому времени.

"Лозанна Уши"

Команда была создана еще в 1895-м году, но долгое время безнадежно болталась на фактически аматорском уровне. В 2019-м у нее получилось выиграть местный 3-й дивизион страны, и закрепиться в Челлендж-Лиге. Наконец, в прошлом сезоне подопечные Антони Брайзата (молодой французский специалист, что всю тренерскую карьеру провел в Швейцарии и в 2022-м перебрался из "Ньона") смогли закончить регулярный розыгрыш там на 3-й позиции. Кстати, всего на 1 очко отстали от соседа, "Лозанны", 60 против 61, отправившись в итоге в стыковые поединки. Благо, там в соперниках был кризисный "Сьон", которому не помогли все его звезды. Победив 2-0 уже на выезде и 4-2 дома, "Уши" гарантировали себе право дебютировать в "вышке". И даже под этот старт попытались, в меру своих ограниченных возможностей, укрепить состав.

"Лугано"

Клуб в последние годы смог заметно прибавить. Ведь не так давно 4-кратному чемпиону страны пришлось пережить вылет, кстати, уже очередной, в Челлендж-Лигу. Вернувшись назад "бьянконери" показывали, как правило, высокие результаты, что позволили в 2017-м и 2019-м сыграть на групповом этапе Лиги Европы. В 2022-м они стали победителями в кубке Швейцарии, в 4-й раз в истории. Получилось дойти до финала и в июне, но "Янг Бойз" оказался немного сильнее, оформив победу 3-2. Зато снова именно "бело-черные" сумели замкнуть топ-3 итоговой таблицы Суперлиги, так что они обеспечили таким образом себе возможность вернуться на евроарену. Впрочем, там стартовать только в 3-м раунде, так что пока что можно сосредоточиться на национальном чемпионате.

Статистика личных встреч

"Уши" дебютирует в высшем дивизионе. Так что матч станет первым в истории этих клубов.

Прогноз

Букмекерские конторы пока что не верят в принимающую сторону. Рекомендуем ставить на то, что гости выиграют, но при форе "0" (коэффициент - 1,615).

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.615
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БетВиннер 4.20
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Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
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