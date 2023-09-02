Прогноз на матч Интер Майами не проиграет Коэф.: 1.77 4.70 Сделать ставку

В рамках регулярного чемпионата МЛС "Интер Майами" сыграет на выезде против "Лос-Анджелеса". Встреча состоится в ночь на 4 сентября.

"Лос-Анджелес"

Эта команда в данный момент занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции МЛС и ей осталось набрать лишь несколько очков, чтобы выйти в плей-офф.

Несмотря на выполненную задачу, команда из одноименного города не расслабляется и продолжает показывать хорошие результаты, если не брать недавний матч, в котором “Лос-Анджелес” проиграл "Шарлотт" со счетом 1:2. До этого поражения коллектив добыл разгромную домашнюю победу над "Колорадо Рэпидс" со счетом 4:0.

Стоит обратить внимание на тот факт, что у хозяев есть впечатляющая статистика на своем поле, где они выиграли восемь матчей и потерпели только два поражения.

"Интер Майами"

У команды аргентинского форварда Лионеля Месси не все так хорошо – они идут на предпоследнем месте в таблице Восточной конференции. Речи о попадании в плей-офф не ведется и команда откровенно доигрывает национальное первенство, строя планы на будущий сезон.

Отметим, что после дебюта Лионеля Месси команда не потерпела ни одного поражения, а последний матч “Интер Майами” на своем поле против "Нэшвилла" завершился вничью 0:0.

После прихода аргентинца команда одержала девять побед подряд. Наверняка, “Интер Майами” будет стремиться к победе в этом матче.

Прогноз на матч

Букмекеры видят фаворитами футболистов "Лос-Анджелеса". Коэффициент на их победу составляет 1.94, в то время как на триумф "Интер Майами" - 3.50. Я же думаю, что гости в этой встрече не проиграют, на что можно поставить с коэффициентом 1.77.

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