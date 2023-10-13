Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Реал Солт-Лейк 15 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.6 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

15 октября в рамках регулярного чемпионата МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" сыграет дома против "Реал Солт-Лейк".

"Гэлакси"

Эта команда проводит неплохой сезон и на финишной прямой занимает второе место в Западной конференции, обеспечив себе место в плей-офф.

В последних четырех матчах они показали нестабильную игру, сыграв две ничьи и потерпев два поражения. Стоит отметить, что турнирное положение позволило команде играть в свое удовольствие, так как они вышли в следующий раунд соревнований заблаговременно.

Суммарно в последних четырех матчах они пропустили 13 голов, в то время как ранее на протяжении 29 игр пропустили всего 25 голов.

"Реал Солт-Лейк"

Эта команда также пробилась в плей-офф и сейчас занимает четвертое место в конференции.

Они выиграли два из трех последних матчей, одержав победы над "Ванкувером" и "Лос-Анджелесом", но потерпели поражение от "Спортинг Канзас-Сити".

"Реал Солт-Лейк" является лучшей командой конференции в играх на выезде.

Прогноз на матч

На победу "Лос-Анджелес Гэлакси" букмекеры установили коэффициент 2.50, на ничейный исход - 3.96 и на победу "Реал Солт-Лейк" - 2.44.

Команды уже решили турнирные вопросы и теперь могут позволить себе играть не самыми оптимальными составами. Таким образом, в такой встрече предпочтение стоит отдавать команде, которая играет дома.

Судя по предыдущим встречам между этими командами, можно ожидать результативный футбол с большим количеством забитых голов. Буду ставить тотал матча больше 2.5 за 1.6.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram