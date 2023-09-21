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Прогноз на матч Ливингстон - Селтик 22 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Прогноз на матч Ливингстон - Селтик 22 сентября 2023 года
Ливингстон Ливингстон
Премьер-лига Шотландия 23 сен 2023, 07:30 Ливингстон - Селтик
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Шотландия, Livingston, Tony Macaroni Arena
Селтик Селтик
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.8
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В матче шестого тура чемпионата Шотландии действующий чемпион Селтик отправится в госте к Ливингстону. Встреча пройдет 22 сентября.

Ливингстон

Команда не является кандидатом на попадание в еврокубки и в целом место в середине турнирной таблицы будет для нее успехом. Сейчас после пяти игр Ливингстон идет на седьмом месте и имеет в своем активе шесть баллов. При этом команда проиграла в новом розыгрыше чемпионата лишь раз. В других матчах она добыла одну победу и три ничьих.

В пяти играх первенства Ливингстон забил пять голов и восемь раз пропустил. В целом же, складывается мнение, что в зоне вылета по итогам сезона команда не окажется.

Селтик

После провального матча Лиги чемпионов, в котором чемпион Шотландии проиграл на выезде Фейеноорду, команда попытается реабилитироваться в матче с простым соперником.

После пяти сыгранных туров Селти является единоличным лидером турнирной таблицы, набрав 13 баллов. Команда четыре раза победила и один раз сыграла вничью. В пяти матчах Селтик забил 11 голов и трижды пропустил в свои ворота.

Судя по всему, в шестом туре для гостей будет очередная победа, так как Ливингстон явно не дотягивает до уровня чемпиона.

Статистика и прогноз на матч

Между собой команды провели 34 матча и лишь два раза в истории победу праздновал Ливингстон. На счету Селтика 25 побед.

Букмекеры уверенны в том, что Селтик увезет три очка в этом матче. На победу гостей установлен коэффициент 1,36, но я же буду ставить на исход тотал матча больше 3 по коэффициенту 1.8.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.8
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