Прогноз на матч Линкольн — Вулверхэмптон U21 10 октября 2023 года

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В рамках группового этапа Трофея Футбольной Лиги Линкольн будет принимать юношеский состав Вулверхэмптона. Матч пройдет во вторник 10 октября на LNER Стэдиум. Начало встречи запланировано на 20:00 по среднеевропейскому времени.

Линкольн

Линкольн Сити в сезоне 2018/2019 выиграл Лигу 2 и повысился в классе. С тех пор команда выступает в Лиге 1 с периодическими претензиями на промоушн. Линкольн два назад через плей-офф пытался пробиться в Чемпионшип, но потерпел неудачу.

В этом сезоне Линкольн тоже попробует замахнуться на высокие места, о чем говорят результаты в Лиге 1. Команда закрепилась в середине таблицы и после 10-ти сыгранных матчей имеет в своем активе 15 набранных очков, что позволяет ей занимать 14-ю строчку.

В Кубке за Трофей Футбольной Лиги, Линкольн в гостях уступил Дерби в первом туре.

Вулверхэмптон U21

Вулверхэмптон U21 выступает в Премьер Лиге 2, в которой принимают участие дублирующие составы команд английских футбольных команд.

После трех поражений на старте команда поправила положение и сейчас с шестью очками в активе находится на 17-м месте в турнирной таблице Премьер Лиги 2.

В Кубке за Трофей Футбольной Лиги, Вулверхэмптон U21 успел победить Ноттс Каунти в первом туре.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Линкольн победил только один раз в последних девяти матчах.

Между собой команды однажды встречались в кубке за Трофей Футбольной Лиги в 2018-м. В серии пенальти сильнее был Вулверхэмптон.

Прогноз

Линкольн выглядит безоговорочным фаворитом по мнению букмекерских контор. Думаю, что голов в этом матче будет достаточно. Моя ставка Тотал Больше 3.

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