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Прогноз на матч Лиги чемпионов Астана - Динамо Тбилиси 12 июля 2023 года

Прогноз на матч Астана - Динамо Тбилиси 11 июля 2023 года
Астана Астана
Лига Чемпионов 12 июл 2023, 10:00 Астана - Динамо Тб
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- : -
Международные, Astana, Astana Arena
Динамо Тб Динамо Тб
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 2.09
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В среду, 12 июля, состоится матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором “Астана” на своем поле будет принимать “Динамо” из Тбилиси. Начало матча в 16:00 по европейскому времени.

“Астана”

Команда смогла пробиться в Лигу чемпионов впервые за три года, выиграв национальное первенство. В целом в сезоне 2023 года "желто-синие" показывают хорошие результаты, набрав 38 очков и опередив ближайшего преследователя "Ордабасы" на три пункта.

Недавно “Астана” не смогла пробиться в финал Кубка Казахстана, проиграв в полуфинале команде "Ордабасы" со счетом 0:2.

В этой встрече команда прервала свою победную серию из трех матчей. Ранее “Астана” побеждала "Каспий Актау" со счетом 2:1 и 3:1, и "Ордабасы" со счетом 1:0.

В прошлом сезоне еврокубков "Астана" не удивила, уступив во втором раунде Лиги конференций польскому "Ракову" со счетом 0:6 по сумме двух матчей.

"Динамо" Тбилиси

В новом сезоне грузинский топ-клуб занимает четвертое место в турнирной таблице. После 19 туров подопечные Георгия Чиабришвили набрали 34 очка, а отставание от лидера - "Динамо" Батуми - составляет 8 баллов.

В чемпионате "Динамо" идут не самым лучшим образом. В последних пяти матчах команда из Тбилиси проиграла дважды, добыв две победы и одну ничью.

Прошлым летом "Динамо" в квалификации Лиги конференций в первом раунде “Динамо” проиграла эстонскому "Пайде" со счетом 4:4 (по сумме двух матчей) и 5:6 в серии пенальти.

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Мы верим в победу "Астаны" составляет, но лучше поставить на тотал больше 2.5, на что букмекеры предлагают коэффициент 2.09.

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Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав Експерт Dailysports
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