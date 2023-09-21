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Прогноз на матч Лестер Сити - Бристоль 23 сентября 2023 года

Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
Прогноз на матч Лестер Сити - Бристоль 23 сентября 2023 года
Лестер Лестер
Чемпионшип Англия 23 сен 2023, 10:00 Лестер - Бристоль Сити
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Англия, Leicester, Кинг Пауэр
Бристоль Сити Бристоль Сити
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Лестер
Коэф.: 1.715
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В субботу 23 сентября на стадионе «Кинг Пауэр» в рамках восьмого тура английского Чемпионшипа Лестер Сити примет в гостях Бристоль. Арбитр матча Джеймс Белл даст свисток о начале поединка в 16:00 по среднеевропейскому времени.

Лестер Сити

Клуб, который еще в прошлом сезоне играл Премьер-Лиге теперь выступает в Чемпионшипе. Четырежды «лисицам» удавалось подняться в высший дивизион Англии, но наилучшим достижением стало именно повышение после розыгрыша 2013/14. Тогда Лестер Сити смог занять первое место в Чемпионшипе и перешел в Премьер-лигу. Посредственно сыграв первый сезон «синяя армия» летом сменила тренера и начала новую гонку. И тогда команда смогла достичь невероятного успеха и выиграла Чемпионат Англии. Следующие годы были уже не такими результативными на трофеи и клуб не поднимался выше пятой строчки турнирной таблицы. Исключением стал Кубок Футбольной ассоциации 2020/21, которые «лисицы» завоевали, обыграв в финале Челси (1:0). После этого команда еще и победила Манчестер Юнайтед (1:0) в битве за Суперкубок. На евроарене Лестер Сити доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов после победы в Премьер-лиге, а также дважды участвовал в групповом этапе Лиги Европы, где они один раз смогли выйти в 1/16 финала.

За последний год Лестер Сити сменил трех тренеров.Брендан Роджерсруководил клубомс 2019 года и под его руководством были завоеваны Кубок и Суперкубок Англии, но после неудовлетворительных результатов в чемпионате весной этого года был уволен. На его место был назначен Дин Смит, но тренировал клуб он лишь до конца сезона. Летом «лисицы» подписали контракт с итальянским тренером Энцо Мареской, который был ассистентом Пепа Гвардиолы в Манчестер Сити.

В предыдущем сезоне команда заняла последнюю строчку в Премьер-лиге и впервые с 2014 года вылетела в Чемпионшип. Нынешний сезон клуб начал очень уверенно и после семи матчей имеет шесть побед, восемнадцать очков позволяют команде занимать второе место турнирной таблицы.

Бристоль

Клуб с запада Англии далеко не такой именитый, как его соперник. За всю свою долгую историю Бристоль в начале прошлого века выходил в финал кубка Англии и завоевывал Кубок Уэльса. В сентябре 2005 года тренером Бристоля, клуба Первой лиги (ставшего после учреждения Премьер-лиги и Чемпионшипа третьим эшелоном английского футбола), становится Гари Джонсон. Он обратил на себя внимание работой с командой «Йовил Таун», выведя её в Первую лигу. Под руководством этого специалиста «зарянки» заняли второе место в Первой лиге в сезоне 2006/07 и вышли в Чемпионшип.

В дебютном сезоне 2007/08 в Чемпионшипе команда сразу заняла четвёртое место и получила право побороться за выход в Премьер-лигу, но проиграла в финале плей-офф на «Уэмбли» Халл Сити со счётом 0:1, не сумев в третий раз в истории выйти в элитный дивизион.

Последние годы команда занимает середину турнирной таблицы Чемпионшипа. В последнем сезоне команда заняла четырнадцатое место во втором по значимости турнире Англии. В нынешнем розыгрыше после семи туров у команды три победы и три ничьи, благодаря чему они располагаются на седьмой строчке. В конце августа Бристоль проиграл Норвичу (0:1) в 1/32 розыгрыша Кубка футбольной лиги.

Факты о матче и статистика личных встреч

Команды неоднократно встречались между собой в Чемпионшипе, но последняя игра была в далеком 2013 году, еще до выхода Лестера в Премьер-лигу. За последние десять матчей статистика побед равная, по четыре виктории у каждой из команд. «Лисицы» имеют преимущество в забитых мячах, за последние десять матчей на их счету пятнадцать голов, а у Бристоля – одиннадцать.

Прогноз на матч

Очевидно, что Лестер Сити желает вернуться в элитный дивизион, что и доказал в первых матчах текущего сезона. Бристоль должен стать для них тем соперником, благодаря которому они завоюют еще три очка, дабы держаться в верхней части таблицы. Букмекеры на победу «лисиц» дают высокий коэффициент и считаю, что этим можно воспользоваться. Моя ставка – победа Лестер Сити.

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Прогноз на матч Победа Лестер
Коэф.: 1.715
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