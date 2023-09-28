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Прогноз на матч Лечче - Наполи 30 сентября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Лечче - Наполи прогноз
Лечче Лечче
Серия А Италия 30 сен 2023, 09:00 Лечче - Наполи
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Италия, Lecce, Стадио Виа дель Маре
Наполи Наполи
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Наполи
Коэф.: 1.81
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В матче седьмого тура итальянской Серии А Лечче ждет в гости Наполи. Игра состоится на Стадио Виа дель Маре 30 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по среднеевропейскому времени.

Лечче

Минувший сезон Лечче, впервые после длительного отсутствия, провел в элите итальянского футбола. Команде, хоть и не без нервов, сходу удалось закрепиться среди сильнейших клубов Италии.

Старт новой кампании, без преувеличения, можно назвать успешным. Лечче поделил очки с Фиорентиной и Монцей, а также добился побед в матчах против Салернитаны, Лацио и Дженоа. К слову, во вторник команда потерпела свое первое поражение в текущем сезоне.Лечче в гостях уступил Ювентусу.

Тем не менее клуб расположился на высоком для себя шестом месте в турнирной таблице Серии А.

Наполи

В прошлом сезоне «партенопеи» завоевали третье в своей истории «скудетто», оформив его задолго до завершения чемпионата. Команда под руководством Лучано Спаллетти выглядела превосходно и сметала всех соперников на своем пути.

Перед началом нового сезона, из-за разногласий с руководством, итальянец покинул свой пост, а на смену ему пришел Руди Гарсия. С новым тренером Наполи выглядит пока не так устрашающе. На старте чемпионата команда имеет в активе 11 баллов и занимает пятую строчку в таблице Серии А.

Из приятного стоит отметить, что наконец-то забил Кварацхелия. В среду команда разобралась с Удинезе 4:1, а грузин забил сам и ассистировал Симеоне.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Лечче в этом сезоне еще не проигрывал дома, а Наполи не уступал в гостях.

В личных встречах перевес у Наполи. А в последних четырех матчах команды непременно забивали друг другу.

Прогноз

Склоняюсь к тому, что Наполи нанесет хозяевам второе поражение подряд. Все таки есть разница в классе команд и она однозначно скажется. Моя ставка — победа гостей.

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Прогноз на матч Победа Наполи
Коэф.: 1.81
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