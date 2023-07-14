Прогноз на матч Тотал больше 1.5 Коэф.: 1.6 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

17 июля на "Эстадио Сьюдад де Ланус - Нестор Диас Перес" (Ланус) пройдет матч 25-го тура чемпионата Аргентины, в котором "Ланус" сыграет против "Банфилда". Поединок начнется в 00:00 по европейскому времени.

"Ланус"

Команда была сильна в прошлом десятилетии. Тут и чемпионский титул 2016-го года, только 2-й в истории (тогда же взяли единственный Суперкубок Аргентины и Кубок двухсотлетия). Дважды получалось дойти до финала Копы Судамерикана (и в 2013-м выиграть титул) и разок, в 2017-м, "гранатовые" сыграли в решающем поединке Копы Либертадорес. Но прошлогодняя Примера принесла только предпоследнее, 27-е место. Сейчас, под руководством Франка Куделки, получилось резко прибавить. Правда, постепенно коллектив, такое впечатление, сбавил темп. После 1-го поражения в 13 поединках Примеры, в июле, сначала проиграли 0-1 "Велес Сарсфилду", а потом, ведя в 2 мяча в поединке против "Дефенса и Хустисия", за последние минут 15-20 растеряли преимущество, ограничившись ничьей. Причем переломным стал автогол Моралеса.

"Банфилд" Клуб свой единственный титул брал в рамках Апертуры-2009. Но после этого они утрачивали прописку в Примере. Да, оттуда вернулись и, в 2020-м, "Verdiblanco" добирались до финала Трофея Диего Марадоны. Но при этом прошлогодний чемпионат закончился только 24-м местом. И сейчас тоже "дрели" не смогли так уж серьезно прибавить - даже наоборот. Но в последнее время подопечные Хавьера Сангвинетти смогли набрать неплохую форму. Достаточно сказать, что из 6 побед 2 пришлись на июль: 1-0 с "Архентинос Хуниорс", 2-1 с "Тигре". Но с главным аутсайдером, "Арсенал Саранди", в крайнем туре закончили нулевой ничьей, которая оставила команду на 26-й позиции. Но у "Атлетико Тукуман", замыкающего 2-ю десятку нынешней таблицы, всего на 2 балла больше. Статистика личных встреч "Банфилд" не проигрывал в 7 матчах кряду. Но прошлой осенью наконец-то победил "Ланус" - сентябрьские гостевые 2-1. Прогноз Букмекерские конторы ждут победы "Лануса" при минимальной зрелищности. Но стоит присмотреться к варианту с "тотал больше 1,5 гола" (коэффициент - 1,6).

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