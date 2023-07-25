Прогноз на матч П1(1.5) Коэф.: 1.77 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

26 июля состоится товарищеский матч между сингапурским «Лайон Сити Сейлорс» и английским «Тоттенхэмом».

«Лайон Сити Сейлорс»

Эта команда в отличной форме, что доказывает ее игра в Чемпионате Сингапура. Сейчас «Лайон Сити Сейлорс» занимает третье место в таблице, отставая на 5 очков от лидера.

В последнем матче они победили «Танджонг Пагар Юнайтед» со счетом 3:2, а в предыдущем туре уступили «Альбирекс Ниигате».

«Тоттенхэм»

Для лондонцев прошлый сезон выдался крайне неудачным. Разбалованная постоянным участием в Лиге чемпионов команда заняла в турнирной таблице лишь восьмое место, получив право сыграть в Лиге конференций.

Даже в столь провальном сезоне лидер команды Харри Кейн был одним из лучших в Англии, записав на свой счет 30 голов.

Подготовка к новому сезону для «Тоттенхэма» началась неудачно, так как они уже успели проиграть «Вест Хэму» со счетом 2:3.

Прогноз на матч

Букмекеры считают, что «Тоттенхэм» будет доминировать в матче и сможет добыть победу. На триумф команды из Лондона можно поставить с коэффициентом 1.73, в то время как на победу «Лайон Сити Сейлорс» установлена котировка 4.85.

Традиционно для таких выставочных матчей английский клуб вряд ли будет использовать основной состав, ведь чемпионат Англии стартует уже через несколько недель. Скорее всего, на поле выйдет немало резервистов, которые вряд ли смогут устроить разгром.

Мы же считаем, что сингапурский коллектив может огорчить британцев. Поэтому будем ставить на исход - фора первой команды (+1.5).

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram