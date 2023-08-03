Прогноз на матч Победа Фламенго Коэф.: 2.26 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.20 Сделать ставку

7 августа на "Арена Пантаналь" (Куяба) пройдет матч 18-го тура чемпионата Бразилии, в котором "Куяба" встретится с "Фламенго". Старт поединка запланирован на 00:30 по европейскому времени.

"Куяба"

Клуб - 1 из самых молодых в стране. Основанный всего лишь в 2001-м году, проект всего за 2 десятилетия смог добиться права дебютировать в Серии А. Более того, "золотые" смогли не вылететь, наоборот, в прошлом сезоне закончили на "спасительном" 16-м месте - а сейчас и вовсе претендуют на путевку на международную арену, пусть и в формате Копы Судамериканы. Причем начало сезона было тяжелое - 1 победа и 4 очка в 6 первых турах. Но потом постепенно прибавили, начав все выше подниматься в таблице. Наконец, сейчас, после осечки в конце июня с парой поражений, статистика почти стопроцентная. В 5 крайних матчах была только 1 ничья, с "Баией" дома, при 4-х победах. В том числе удалось выиграть трижды кряду. И после выездных 2-1 с "Интернасьоналем" вышло подняться в верхнюю часть турнирной таблицы.

"Фламенго" Команда в прошлом сезоне прибавила к своему многообразному перечню трофеев возможно, самый статусный из всех возможных - вышло в 3-й раз в истории (и повторно с 2019-го года) Копу Либертадорес. Да и на внутренней арене при этом получилось финишировать на сравнительно высоком 5-м месте. Сейчас пришлось еще весной сменить тренера, но ставка на Хорхе Сампаоли, похоже, себя оправдывает. Аргентинец с бразильцами вышел в плей-офф Копы Либертадорес - как раз пришло время 1/8 финала, где играть против "Олимпии" (Асунсьон). Параллельно "стервятники" в первом кубковом четвертьфинале обыграли на выезде "Гремио". И с ним же сражаются за 2-е место в Бразилейрао - "Ботафого" выглядит недостижимым. Статистика личных встреч Всего клубы сыграли четырежды, в 2021-2022 годах. И у "Куябы" получилось взять только 1 ничью - все остальное осталось за "Фламенго". Прогноз Букмекеры не верят, что "Куяба" сможет даже дома зацепиться за очки. Согласимся и поставим на новый успех "Фламенго" (коэффициент - 2,26).

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