Прогноз на матч Крю — Рексем 10 октября 2023 года

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В рамках группового этапа Трофея Футбольной Лиги встретятся Крю и Рексем. Поединок пройдет во вторник 10 октября на Александра Стэдиум. Начало встречи запланировано на 20:30 по среднеевропейскому времени.

Крю

Клуб является середняком Лиги 2 и достаточно давно не выступал хотя бы в Чемпионшипе. Недавно команда на два года заглянула в Лигу 1, а прошлом сезоне после возвращения в Лигу 2 пришла к финишу 13-й.

Стоит отметить, что в планах команды снова стоит выход в дивизион на ступеньку выше. И пока Крю старается следовать этому плану. Команда идет в группе лидеров и будет претендовать на промоушн.

К слову, в турнире за Трофей Футбольной Лиги в первом туре Крю уступил Порт Вейлу.

Рексем

Рексем — самый старый футбольный клуб Уэльса. Команда только вернулась в Лигу 2 после 15 лет отсутствия. С ноября 2020-го года совладельцами клуба стали актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни, которые ставят перед командой амбициозные задачи.

В новом сезоне команде пока тяжело. Но есть уверенность в том, что как минимум за зону плей-офф валлийцы поборятся. Рексем — одна из самых забивных команд Лиги 2, но и пропускает тоже больше остальных.

В первом туре Трофея Футбольной Лиги Рексем обыграл юношеский состав Ньюкасла.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Крю не проигрывает в домашних матчах уже на протяжении 13 игр.

Рексем проиграл лишь раз в последних 13-ти поединках.

Команды между собой играли лишь два раза. В матче Лиги 2 в этом сезоне была зафиксирована ничья 3:3, а в поединке Кубка Английской Лиги в 2003-м победил Крю.

Прогноз

Небольшое предпочтение букмекеры отдают гостям. Ставить на их победу рисковано. Считаю, что игра будет с большим количеством голов, поэтому поставлю на Тотал Больше 3.

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