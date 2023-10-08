Прогноз на матч Крю — Рексем 10 октября 2023 года
В рамках группового этапа Трофея Футбольной Лиги встретятся Крю и Рексем. Поединок пройдет во вторник 10 октября на Александра Стэдиум. Начало встречи запланировано на 20:30 по среднеевропейскому времени.
Крю
Клуб является середняком Лиги 2 и достаточно давно не выступал хотя бы в Чемпионшипе. Недавно команда на два года заглянула в Лигу 1, а прошлом сезоне после возвращения в Лигу 2 пришла к финишу 13-й.
Стоит отметить, что в планах команды снова стоит выход в дивизион на ступеньку выше. И пока Крю старается следовать этому плану. Команда идет в группе лидеров и будет претендовать на промоушн.
К слову, в турнире за Трофей Футбольной Лиги в первом туре Крю уступил Порт Вейлу.
Рексем
Рексем — самый старый футбольный клуб Уэльса. Команда только вернулась в Лигу 2 после 15 лет отсутствия. С ноября 2020-го года совладельцами клуба стали актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни, которые ставят перед командой амбициозные задачи.
В новом сезоне команде пока тяжело. Но есть уверенность в том, что как минимум за зону плей-офф валлийцы поборятся. Рексем — одна из самых забивных команд Лиги 2, но и пропускает тоже больше остальных.
В первом туре Трофея Футбольной Лиги Рексем обыграл юношеский состав Ньюкасла.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Крю не проигрывает в домашних матчах уже на протяжении 13 игр.
- Рексем проиграл лишь раз в последних 13-ти поединках.
- Команды между собой играли лишь два раза. В матче Лиги 2 в этом сезоне была зафиксирована ничья 3:3, а в поединке Кубка Английской Лиги в 2003-м победил Крю.
Прогноз
Небольшое предпочтение букмекеры отдают гостям. Ставить на их победу рисковано. Считаю, что игра будет с большим количеством голов, поэтому поставлю на Тотал Больше 3.
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