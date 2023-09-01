Прогноз на матч Тотал больше 2.0 Коэф.: 1.64 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

4 сентября на "Минейрау" (Белу-Оризонти) пройдет матч 22-го тура чемпионата Бразилии, в котором "Крузейро" встретится с "Ред Булл Брагантино". Старт поединка запланирован на 00:30 по европейскому времени.

"Крузейро"

Клуб считается 1-м из самых популярных даже по бразильским меркам. Но все-таки пришлось титулованному коллективу пережить падение во второй дивизион страны. Оттуда получилось вернуться по итогам прошлого сезона, уже при Роналду как мажоритарном инвесторе. Начинали "лисы" на старом-новом уровне достаточно бодро: да, уступили в первом туре "Коринтиансу", но потом было 4 победы в 5 поединках Серии А. Вот только за все последующее время новичок лиги взял только 2 выигрыша, и то еще на стыке июня и июля. На данный момент у "Крузейро" неприятная серия, из четырех ничьих и троих поражений, в том числе дважды были "баранки" пришлись на последние 3 тура. Пока что удается держаться в середине таблицы Бразилейрао, на 14-м месте, но отрыв от аутсайдеров уже сузился до четырех очков.

"Ред Булл Брагантино" Команда смогла прибавить в этом розыгрыше. Но нужно помнить, что после подъема предыдущих лет, с пиком в виде финала Копы Судамерикана-2021 (правда, проигранные), был откат в прошлом сезоне на 14-е место (до этого было шестое). Сейчас получается получше. В Копе Судамерикана получилось выйти из группы, правда, в 1/8 финала потом бразильцы по пенальти проиграли землякам, "Америке Минейро". И, главное, в рамках Серии А вышло держаться в топ-6. Да, недавно были только 1-1 с "Баией" и даже 0-4 с "Васко да Гамой". Но в прошлом туре за счет пары голов во втором тайме получилось оформить комфортную победу над "Куябой", снова удержавшись верхней трети турнирной таблицы. Статистика личных встреч В этом веке, после 1998-го года, не было официальных матчей, да и товарищеские толком не проводились. Наконец-то сыграв в апреле, "Крузейро" смог устроить выездной разгром 3-0. Прогноз Букмекеры считают, что "лисы" имеют немалые шансы выиграть и на своем поле. Но и гости неплохи и мотивированы борьбой за место в зоне Копы Либертадорес. Ставим на нейтральные "тотал больше 2,0 голов" (коэффициент - 1,64).

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