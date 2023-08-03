Прогноз на матч Крузейро - Ботафого 7 августа 2023 года
7 августа на "Минейрау" (Белу-Оризонти) пройдет матч 18-го тура чемпионата Бразилии, в котором "Крузейро" встретится с "Ботафого". Старт поединка запланирован на 00:30 по европейскому времени.
"Крузейро"
Клуб, при всех своих амбициях и популярности, все-таки проводит только 1-й сезон в Бразилейрао после паузы в пару лет. И все-таки для "лис" было важно добиваться обеспечения "прописки" в Серии А. В целом уже понятно, что у подопечных Пепы достаточно хороший потенциал, чтобы практически перестать оглядываться на зону вылета и, возможно, замахнуться на что-то большее, например, на пропуск в Копу Судамерикана. На данный момент новичок дивизиона держится в топ-10. Но при этом в 6 первых турах получилось набрать 4 победы, а за все остальные поединки чемпионата получилось выиграть еще дважды, в конце июня и в начале июля. Дальше за 3 крайних поединка были только ничьи с "Коритибой" и "Атлетико Паранаэнсе" при домашнем поражении "Гояс".
"Ботафого"
Команда претендует на статус главного открытия сезона. Это еще за скобки выводится Копа Судамерикана, где бразильцы тоже неплохо смотрелись и дошли до 1/8 финала. Сейчас там играют против парагвайского "Гуарани". Все-таки главный упор при этом делается на Серию А, где вдруг получилось уйти в отрыв. Ударом мог стать уход наставника, Луиша Каштру. Его преемник и земляк, Бруну Лаже, смог в целом более чем достойно его заместить. При нем Бразилейрао была только 1 осечка, в виде ничьей против "Сантоса". И то там, проигрывая до 84-й минуте "Сантосу" на выезде, лидер смог вырвать ничью. А потом разгромили со счетом 4-1 "Куритибу". После этого отрыв над ближайшими преследователями превысил 10 баллов, но, похоже, "Одинокая Звезда" на этом не намерена останавливаться.
Статистика личных встреч
В последний раз клубы пересекались в 2021-м году, в Серии В. Тогда оба матча закончились вничью.
Прогноз
Букмекеры считают, что у хозяев неплохие шансы на победу. Но вряд ли новичок дивизиона сможет остановить лидера - ставим на то, что "Ботафого" не проиграет (коэффициент - 1,666).
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