"Ботафого"

Команда претендует на статус главного открытия сезона. Это еще за скобки выводится Копа Судамерикана, где бразильцы тоже неплохо смотрелись и дошли до 1/8 финала. Сейчас там играют против парагвайского "Гуарани". Все-таки главный упор при этом делается на Серию А, где вдруг получилось уйти в отрыв. Ударом мог стать уход наставника, Луиша Каштру. Его преемник и земляк, Бруну Лаже, смог в целом более чем достойно его заместить. При нем Бразилейрао была только 1 осечка, в виде ничьей против "Сантоса". И то там, проигрывая до 84-й минуте "Сантосу" на выезде, лидер смог вырвать ничью. А потом разгромили со счетом 4-1 "Куритибу". После этого отрыв над ближайшими преследователями превысил 10 баллов, но, похоже, "Одинокая Звезда" на этом не намерена останавливаться.

Статистика личных встреч

В последний раз клубы пересекались в 2021-м году, в Серии В. Тогда оба матча закончились вничью.

Прогноз

Букмекеры считают, что у хозяев неплохие шансы на победу. Но вряд ли новичок дивизиона сможет остановить лидера - ставим на то, что "Ботафого" не проиграет (коэффициент - 1,666).