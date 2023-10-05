Прогноз на матч Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 7 октября 2023 года

Прогноз на матч Ноттингем Форрест не проиграет Коэф.: 1.78 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В матче восьмого тура чемпионата Англии, который состоится 7 октября 2023 года, «Кристал Пэлас» на своем поле будет принимать «Ноттингем Форест».

«Кристал Пэлас»

В минувшем туре лондонцы сенсационно обыграли «Манчестер Юнайтед» на выезде. Победа позволила «Кристал Пэлас» подняться на девятое место в турнирной таблице и теперь они имеют положительную разницу между победами и поражениями.

После семи туров в активе команды 11 очков и сейчас они отстают всего на четыре пункта от зоны еврокубков.

Несмотря на скромные задачи перед командой на сезон, они успешно реализуют свои текущие задачи.

«Ноттингем Форест»

Это второй сезон подряд для команды в Премьер-лиге и, как показывают первые туры, он будет сложнее прошлого.

В предыдущем сезоне «Ноттингем Форест» без особых проблем сумел сохранить свое место в лиге, но второй сезон часто становится роковым для таких команд.

Даже не имея звездных футболистов в своем составе, «Ноттингем Форест» уверенно держится в середине турнирной таблицы, занимая 12-е место.

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» - «Ноттингем Форест»

В последних четырех матчах «Ноттингема» не был пробит тотал больше 2.5 голов. В то же время в 4-х из последних 5-ти домашних матчей с участием «Кристал Пэлас» не было забито больше 2.5 голов.

Гости пока не могут похвастаться положительной статистикой в выездных матчах. При этом стоит обратить внимание на тот факт, что пока все их гостевые матчи проходили с сильными командами. мне кажется, что «Кристал Пэлас» не сможет обыграть «Ноттингем Форест», а значит буду ставить на исход вторая команда не проиграет за коэффициент 1.78.

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