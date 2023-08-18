Прогноз на матч Кристал Пэлас - Арсенал 21 августа 2023 года
21 августа на "Селхерст Парк" (Лондон) пройдет матч 2-го тура Английской Премьер-Лиги,в котором "Кристал Пэлас" сыграет против "Арсенала". Поединок начнется в 21:00 по европейскому времени.
"Кристал Пэлас"
Команда достаточно давно пребывает в АПЛ. И во многом эта стабильность была обеспечена многолетней работой Ходжсона. В 2021-м году, правда, руководство клуба решило омолодить не только состав, но и тренерский штаб, но ставка на Патрика Виейра не продлилась и 2-х полных лет. Когда после успехов 2021/2022 прошлой зимой "орлы" затормозили, пришлось идти на поклон к "Старине Рою". Благо, что тот согласился вернуться, и мгновенно начал набирать с новыми-старыми подопечными очки, привычно успев поднять их в середину итоговой турнирной таблицы. Правда, летом столицу Великобритании покинул Заа. Его годами не продавали в гранды, несмотря на спрос, и в итоге Уилфред в межсезонье покинул проект свободным агентом. Без него пока справились, начав сезон с выездных 1-0. Впрочем, и гостили на поле новичка, "Шеффилд Юнайтед".
"Арсенал"
Клуб удивил в прошлом сезоне, завладев лидирующей позицией и очень долго и упорно удерживая 1-е место. Даже "Манчестер Сити" никак не мог догнать дерзкого конкурента. Но, как и в предыдущие годы, на финишном отрезке подопечные Микеля Артеты заметно сдулись, и практически без борьбы, сами отдали титул привычному фавориту. Но зато обеспечили себе право наконец-то вернуться в Лигу чемпионов. Скорее всего, это и позволило обеспечить ряд новых громких подписаний, установив рекорд ради выигрыша гонки за Райса, да и Тимбер и особенно Хаверц стоили не дешево (плюс аренда Райи, но все равно он будет только дублером Рамсдейла). Обновленный состав "красно-белых" начал с завоевания титула, пусть и в виде Суперкубка (взятого в серии пенальти с "Манчестер Сити", сначала сровняв на 90+7-й минуте голом Троссарда), а потом обыграли 2-1 в 1-м туре АПЛ "Ноттингем Форест".
Статистика личных встреч
В прошлом сезоне "Арсенал" выиграл оба поединка - 2-0 на выезде и 4-1 дома.
Прогноз
Букмекерские конторы считают, что "канониры" смогут продолжить победную серию. Стоит присмотреться к варианту с форой "-1,0" на гостей (коэффициент - 1,99).
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