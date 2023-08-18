"Арсенал"

Клуб удивил в прошлом сезоне, завладев лидирующей позицией и очень долго и упорно удерживая 1-е место. Даже "Манчестер Сити" никак не мог догнать дерзкого конкурента. Но, как и в предыдущие годы, на финишном отрезке подопечные Микеля Артеты заметно сдулись, и практически без борьбы, сами отдали титул привычному фавориту. Но зато обеспечили себе право наконец-то вернуться в Лигу чемпионов. Скорее всего, это и позволило обеспечить ряд новых громких подписаний, установив рекорд ради выигрыша гонки за Райса, да и Тимбер и особенно Хаверц стоили не дешево (плюс аренда Райи, но все равно он будет только дублером Рамсдейла). Обновленный состав "красно-белых" начал с завоевания титула, пусть и в виде Суперкубка (взятого в серии пенальти с "Манчестер Сити", сначала сровняв на 90+7-й минуте голом Троссарда), а потом обыграли 2-1 в 1-м туре АПЛ "Ноттингем Форест".

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Арсенал" выиграл оба поединка - 2-0 на выезде и 4-1 дома.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что "канониры" смогут продолжить победную серию. Стоит присмотреться к варианту с форой "-1,0" на гостей (коэффициент - 1,99).