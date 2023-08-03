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Прогноз на матч Коритиба - Ред Булл Брагантино 7 августа 2023 года

Прогноз на матч Коритиба - Ред Булл Брагантино 7 августа 2023 года
Коритиба
Серия A Бразилия 06 авг 2023, 17:30 Коритиба - Ред Булл Брагантино
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Бразилия,
Ред Булл Брагантино Ред Булл Брагантино
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.93
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7 августа на "Эштадиу Коуту Перейра" (Куритиба) пройдет матч 18-го тура чемпионата Бразилии, в котором "Коритиба" встретится с "Ред Булл Брагантино". Старт поединка запланирован на 00:30 по европейскому времени.

"Коритиба"

Клуб - достаточно типичный для Бразилии футбольный пример того, как можно доминировать на уровне своего, достаточно отдаленного штата (в данном случае - Парана, хотя тут есть несколько других сильных коллективов), но на общенациональном уровне бороться в основном за выживание. Так, 15-е место в Серии А в прошлом розыгрыше было вполне достойным результатом для "Coxa Branca". Особенно на фоне нынешнего цикла, когда все начиналось с раннего вылета от кубка (от "Спорт Ресифи") при 12-матчевой безвыигрышной полосы в Бразилейрао. Все изменилось на 180 градусов, когда в июле получилось выиграть трижды в 4-х турах при нулевой ничьей с "Крузейро". Эта серия прервалась разгромным поражением, 1-4, но ведь и уступила команда безоговорочному лидеру, "Ботафого".

"Ред Булл Брагантино"

Команда провела прошлый сезон на спаде. Но уже можно констатировать, что "львы" смогли отвоевать те позиции, что позволили в 2021-м и в топ-6 закончить, и в Копе Судамерикана дойти до финала. В последнем турнире, кстати, бразильцы уже достигли стадии 1/8, и там сейчас, в начале августа, идет дуэль с земляками, "Америкой Минейро". При этом кубок ухитрились покинуть еще в начале весны. Но зато в Серии А в целом результаты неплохие. Да, там тоже были спады, сначала 5 матчей без побед, потом 2 очка в 3-х поединках июля, где не удавалось забивать голы. И только в прошлом туре наконец-то "прорвало", и "Форталезу" получилось разгромить с итоговым счетом 3-0. Это позволило поравняться по очкам с "Флуминесе", что занимает 5-е место в текущей турнирной таблице.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне клубы сыграли зрелищные поединки. В итоге они обменялись домашними победами.

Прогноз

Букмекеры считают команды равными по силам. Но гости проходят сезон увереннее - ставим на "Брагантино" при форе "0" (коэффициент - 1,93).

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.93
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