Прогноз на матч П2(0) Коэф.: 2.13 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

15 сентября на "Эштадиу Коуту Перейра" (Куритиба) пройдет матч 23-го тура чемпионата Бразилии, в котором "Коритиба" встретится с "Баией".Старт поединка запланирован на 01:00 по европейскому времени.

"Коритиба"

Клуб за последние полтора десятилетия с не радующей болельщиков настойчивостью вылетал периодически в Серию В, благо, что потом удавалось довольно быстро вернуться. Так было и в 2021-м году, после чего "Coxa Branca" финишировали на "спасительной" пятнадцатой позиции. Но сейчас уже, похоже, очевидно, что следующий сезон придется играть на более низком уровне. Именно эта команда, с отрывом, располагается на самом дне таблицы. За 22 сыгранных поединка было взято только 3 победы и 14 очков. Причем, казалось, в середине лета было преображение, и в четырех турах в июле взяли 10 баллов. Но потом снова все развалилось, и вот уже 5 раз кряду аутсайдер только проигрывал, причем только раз пропустив менее трех голов.

"Баия" Команда во многом похожа на своего следующего противника. Это такой же скромный "футбольный лифт", что снует достаточно регулярно между дивизионами. Вроде бы недавно был неплохой отрезок, когда в Серии А продержались на протяжении 5 сезонов кряду - но в 2021-м все закончилось вылетом. Благо, что получилось вернуться, пусть и с четвертого места. Понятно, что в Бразилейрао новичок ставит целью борьбу за выживание. И в последнее время были неплохие результаты - например, обыграли не только "Америке Минейро", но и "Ред Булл Брагантино" - это и другие очки, что были набраны за последние недели, позволили выползти на 1-шестнадцатое, "спасительное" место. Правда, за спиной, в 1 очке, "Сантос" (22 против 21), а что-то получается в основном на своем поле. На выезде в последнее время было 3 "сухих" поражения при 0-0 с "Сан-Паулу". Статистика личных встреч "Баия" не проигрывает вот уже 5 очных матчей кряду. Более того, последние 3 поединка закончились победой "триколор" из Сальвадора. Прогноз Букмекеры склонны ждать долгожданной победы "Коритибы". Но гости сильнее, особенно на фоне такого противника - ждем победы "Байи" при форе "0" (коэффициент - 2,13).

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