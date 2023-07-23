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Прогноз на матч Коринтианс - Сан-Паулу 26 июля 2023 года

Прогноз на матч Коринтианс - Сан-Паулу 26 июля 2023 года
Коринтианс Коринтианс
Кубок Бразилии 25 июл 2023, 20:30 Коринтианс - Сан-Паулу
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Бразилия,
Сан-Паулу Сан-Паулу
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2,0
Коэф.: 1.86
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БетВиннер 4.20
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26 июля на "Нео Кимика Арена" (Сан-Паулу) пройдет 1-й матч 1/2 финала кубка Бразилии, в котором "Коринтианс" встретится с "Сан-Паулу". Старт поединка запланирован на 19:30 по европейскому времени.

"Коринтианс"

Клуб в прошлом сезоне смог закончить на 4-м месте Бразилейрао. Конечно же, болельщики всегда хотят большего, но и подобный результат можно смело вносить в актив. Сейчас же "тимау" оставляют крайне противоречивые оценки. С одной стороны, резкий откат в национальной Серии А. Там даже прибавив, гранд болтается неподалеку от зоны вылета. Тем более что с "Баией" тоже была нулевая ничья. В Копе Либертадорес, набрав 7 очков, из которых 6 с "Ливерпуль Монтевидео", бразильцы стали только 3-ми в своей группе. С другой стороны, они с него отправились в плей-офф Копы Судамерикана, где смогли в 1-м раунде уверенно выбить перуанский "Университарио", победив в обоих матчах. Да и в кубке страны уже достигли полуфинала, хотя со всеми противниками, в том числе с "Америкой Минейро" в 1/4, обменивались "домашними" победами, проходя дальше за счет выигранных серий пенальти.

"Сан-Паулу"

Команда финишировала только на 9-й позиции в прошлом чемпионате. Впрочем, не стоит забывать, что после Копы Судамерикана-2012 "триколор" ничего масштабнее успехов на уровне штата не завоевывали. В любом случае, сейчас они под руководством Доривала Жуниора заметно прибавила. Так, в Серии А явно сильнее только "Ботафого", но есть шансы на вице-чемпионство. Хотя неожиданные 1-2 с "Куябой" стали болезненной осечкой. Копа Судамерикана принесла почти стопроцентные результаты в виде 5 побед при ничьей с "Депортес Толима" и выигрыша 1-го места в квартете. Но ближе всего к успеху команда в кубке страны. Там, последовательно выбив "Итуано", "Спорт Ресифе" и, главное, "Палмейрас" (с победами в обоих матчах), получилось достичь уже полуфинальной стадии.

Статистика личных встреч

Это клубы одного города, так что уже было 2 дерби только в 2023-м году. В январе "Коринтианс" выиграли в рамках чемпионата штата на выезде, но в конце весны, уже в Серии А, была ничья на их поле.

Прогноз

Букмекеры видят минимальное преимущество хозяев поля. Но будет не только упорная борьба, но и голы - рекомендуем ставить на "тотал больше 2,0 голов" (коэффициент - 1,86).

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Прогноз на матч Тотал больше 2,0
Коэф.: 1.86
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БетВиннер 4.20
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Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
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