Прогноз на матч Колумбия — Уругвай 12 октября 2023 года

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В четверг, 12 октября, на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилье состоится матч между сборными Колумбии и Уругвая. Встреча пройдет в рамках 3 тура отборочного турнира КОНМЕБОЛ.

Колумбия

После двух сыгранных туров команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав 4 очка. В этом отборочном цикле они добыли победу над Венесуэлой со счетом 1:0 и ничью с Чили 0:0.

Главный тренер Нестор Лоренцо сумел наладить игру команды, хотя в последнее время колумбийцы не показывали хороших результатов.

В последних пяти матчах колумбийцы добыли четыре победы и в целом их игра в обороне выглядела очень организованной. Можно с уверенностью сказать, что приходит Лоренсо наставником сборной Колумбии оказалось положительным для результатов команды.

Уругвай

После стартовых двух туров отборочного цикла команда набрала 3 очка и занимает четвертое место в группе. Сперва они победили команду Чили со счетом 3:1, но затеем уступили Эквадору 1:2.

Главный тренер Марсело Бьелса очень ценится болельщиками Уругвая и от него ожидают больших результатов. Этот тренер приглашает в команду много молодых игроков и под его руководством футболисты действуют крайне агрессивне на поле.

История противостояния и прогноз

В противостоянии Колумбии и Уругвая ранее состоялось 44 матча, в которых Колумбия одержала 12 побед и потерпела 20 поражений. Последние две игры закончились вничью.

Мне кажется, что нас ждет “осторожная” игра с минимальным количеством моментов, поэтому рекомендую сделать ставку на то, что тут не будет большого числа забитых голов.

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