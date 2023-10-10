Прогноз на матч Кипр — Норвегия 12 октября 2023 года

Прогноз на матч П2(-1.5) Коэф.: 1.67 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

12 октября 2023 года в рамках отборочного турнира чемпионата Европы состоится матч между сборными Кипра и Норвегии. Островитяне до сих пор не набрали ни одного очка, и сейчас для них это дело чести и принципа.

Кипр

Может кого-то это и удивляет, но киприоты занимают крепкое последнее место в группе, и вероятность подъема по турнирной таблице очень мала. Они отстают от четвертой сборной Грузии на четыре очка, забили всего два гола в пяти матчах и пропустили 17.

Таким образом, все, чего они могут добиться в этом турнире – убрать из графы очки “ноль” и добиться хотя бы ничейного результата.

Норвегия

Эта команда еще имеет небольшие шансы на второе место в группе, которое позволит выйти в финальную часть европейского первенства.

Гости набрали семь очков и занимают третье место, отставая от Испании на два пункта. У норвежцев еще предстоят матчи с обоими лидерами группы, а лидерам предстоит встретиться друг с другом.

Если все пойдет так, как нужно Норвегии, то набранные шесть очков в оставшихся матчах могут помочь норвежцам достичь своей цели.

Прогноз на матч Кипр - Норвегия

Норвежцы едут исключительно за победой и они, безусловно, справятся с этой задачей. Кипр и Норвегия встречались довольно часто, и только в одном случае скандинавы выиграли с разницей в два гола.

Если брать в учет текущее положение дел, то можно не сомневаться, что гости забьют много голов. Поэтому ставка на победу Норвегии с форой -1.5 представляется разумной с коэффициентом 1.83.

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