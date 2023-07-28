Прогноз на матч Победа Кайрат Коэф.: 2.07 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

В рамках 17-го тура казахстанской Премьер-лиги 29 июля состоится матч, в котором кызылордаский «Кайсар» сыграет дома с алматинским «Кайратом».

«Кайсар»

В данный момент коллектив идет на восьмом месте в турнирной таблице, опережая зону вылета на восемь баллов.

При этом шансы на борьбу за еврокубки у команды крайне малы, при этом угроза вылета все еще остается.

В последних шести матчах “Кайсар” сумел добыть лишь одну победу, что говорит об ужасной форме команды.

«Кайрат»

У этого коллектива сейчас четвертое место в турнирной таблице, а от зоны еврокубков она отстает на 6 очков.

Команда в очень неплохой форме, она потерпела лишь одно поражение в последних пяти матчах.

Статистика и история противостояния

“Кайсар” в последних шести матчах потерпел четыре поражения. При этом в пяти из них проходила ставка “Хотя бы одна команда не забьёт" и ”Тотал меньше 2,5 гола».

В то же время “Кайрат” проиграл лишь один матч из последних пяти, победив в остальных трёх.

Между собой команды провели 63 матча, лишь 12 из которых завершились победой “Кайсара”, еще 26 игр записал в свой актив “Кайрат”.

В последнем очном противостоянии “Кайсар” на выезде неожиданно разгромил “Кайрат” со счетом 3:0.

Прогноз на матч

Нет сомнений, что футболисты Кайрата" хотят взять реванш за проигрыш в последнем матче с “Кайсаром”. Стоит обратить внимание на лучшую форму гостевой команды и желание продолжить погоню за лидерами. Будем ставить на исход - победа второй команды.

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