Белоруссия

Команда даже на своем пике, во времена Белькевича, Глеба и прочих звезд, была максимум середняком с незначительными шансами побороться за второе место в группе - кстати, так и не заняв ни разу его, и только однажды финишировав на третьей позиции. Постепенно "белые крылья" деградировали до такого уровня, что их июньская победа над Косово воспринимается если не сенсация, то как минимум как приятная необходимость. Но после этого тут все равно сменили тренера, сделав ставку на Карлоса Алоса, испанца, что перед этим работал с национальной командой Руанды. Дебютировал новый специалист в другой выездной встрече, против Андорры. В ней стороны так голов и не забили, и ведь уже такой результат не назовешь провальным для нынешней команды республики - разделили очки на выезде.

Статистика личных встреч

До нынешнего цикла между собой команды играли только в товарищеском формате, четырежды, строго чередуя победы друг над другом.

Прогноз

Букмекеры не верят, что белорусы смогут зацепиться за очки. Но и Израиль точно пока что не гранд. Так что ограничимся ставкой на его победу при форе "-1,0 забитый мяч" (коэффициент - 1,64).