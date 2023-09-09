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Прогноз на матч Израиль - Белоруссия 12 сентября 2023 года

Прогноз на матч Израиль - Белоруссия 12 сентября 2023 года
Израиль Израиль
Чемпионат Европы 12 сен 2023, 14:45 Израиль - Белоруссия
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- : -
Международные, Bloomfield Stadium
Белоруссия Белоруссия
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.64
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12 сентября на "Блумфилд" (Тель-Авив) пройдет матч 6-го тура отбора на Евро-2024, в котором Израиль встретится с Белоруссией. Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Израиль

Сборная проявляла себя разве что в формате Лиги Наций. В дебютном розыгрыше было выиграно группу в дивизионе С, а в прошлом году - и в группе В, обеспечив себе право подняться на элитный уровень. Но на чемпионат мира или хотя бы Евро никак не получается пробиться. Были надежды, что нынешний цикл станет прорывным, ведь жребий подкинул удобную группу. Проиграв фавориту, Швейцарии, "сине-белые" при ничьей дома с косоварами в марте летом победили и Беларусь, и Андорру. В итоге сентябрь начали с противостояния с прямым конкурентом, Румынией. Оно обернулось обменом забитыми голами и итоговыми 1-1. Стратегически неплохой результат выезда, но дома нужно выигрывать.

Белоруссия

Команда даже на своем пике, во времена Белькевича, Глеба и прочих звезд, была максимум середняком с незначительными шансами побороться за второе место в группе - кстати, так и не заняв ни разу его, и только однажды финишировав на третьей позиции. Постепенно "белые крылья" деградировали до такого уровня, что их июньская победа над Косово воспринимается если не сенсация, то как минимум как приятная необходимость. Но после этого тут все равно сменили тренера, сделав ставку на Карлоса Алоса, испанца, что перед этим работал с национальной командой Руанды. Дебютировал новый специалист в другой выездной встрече, против Андорры. В ней стороны так голов и не забили, и ведь уже такой результат не назовешь провальным для нынешней команды республики - разделили очки на выезде.

Статистика личных встреч

До нынешнего цикла между собой команды играли только в товарищеском формате, четырежды, строго чередуя победы друг над другом.

Прогноз

Букмекеры не верят, что белорусы смогут зацепиться за очки. Но и Израиль точно пока что не гранд. Так что ограничимся ставкой на его победу при форе "-1,0 забитый мяч" (коэффициент - 1,64).

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Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.64
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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