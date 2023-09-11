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Прогноз на матч Интернасьонал - Сан-Паулу 14 сентября 2023 года

Прогноз на матч Интернасьонал - Сан-Паулу 14 сентября 2023 года
Интернасьонал Интернасьонал
Серия A Бразилия 13 сен 2023, 20:30 Интернасьонал - Сан-Паулу
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- : -
Бразилия,
Сан-Паулу Сан-Паулу
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.0
Коэф.: 1.98
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14 сентября на "Эштадиу Жозе Пинейру Борда"(Порту-Алегри) пройдет матч 23-го тура чемпионата Бразилии, в котором "Интернасьонал" встретится с "Сан-Паулу". Старт поединка запланирован на 02:30 по европейскому времени.

"Интернасьонал"

Клуб в прошлом сезоне снова не смог вернуть себе чемпионский титул в Бразилейрао - впрочем, все три "золота" этого клуба приходились на короткий отрезок 1975-1979 годов. Но все-таки "колорадос" в очередной раз смогли оформить вице-чемпионство... И, как неоднократно бывало до этого в прошлые годы, после "серебра" пошел спад. На данный момент набрано всего 6 побед и 26 очков в 22 сыгранных поединках - это позволяет держаться только на четырнадцатой позиции. Но нужно помнить, что бразильцы поглощены выступлениями в Копе Либертадорес. Недавно они достаточно уверенно справились с очередным противником, "Боливаром" (1-0 и 2-0), что позволило пройти в полуфинал главного турнира Южной Америки, по крайней мере, для местных клубов.

"Сан-Паулу"

Команда по праву считается одной из наиболее успешных. Хватает и титулов на внутренней арене, и трофеев, взятых в международном аспекте, в том числе трижды было выиграно Копу Либертадорес, что на тот момент стало национальным рекордом. Но после того, как в 2012-м году было взято Копу Судамерикана, ничего не получилось прибавить, за более чем десяток лет (хотя в штате оказывались лучшими, а это крайне непростой турнир). Сейчас это середняк Серии А. После девятого места в прошлогоднем розыгрыше сейчас "трехцветные" идут даже ниже, одиннадцатыми. Параллельно еще и в Копе Судамерикана, дойдя до четвертьфинала, проиграли там дома в серии пенальти.

Статистика личных встреч

Силы исторически примерно равны. В 2021-м году "Интернасьонал" был лучше, и оформил 4 очка из 6 возможных (ничья дома и победа на выезде). Но в мае "Сан-Паулу" дома оформили итоговые 2-0 в свою пользу.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом "Интернасьонал", что играет дома. Но оба не могут похвастаться формой, так что лучше использовать нейтральное пари в виде "тотал меньше 2,0 голов" (коэффициент - 1,98).

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.0
Коэф.: 1.98
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