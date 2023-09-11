"Сан-Паулу"

Команда по праву считается одной из наиболее успешных. Хватает и титулов на внутренней арене, и трофеев, взятых в международном аспекте, в том числе трижды было выиграно Копу Либертадорес, что на тот момент стало национальным рекордом. Но после того, как в 2012-м году было взято Копу Судамерикана, ничего не получилось прибавить, за более чем десяток лет (хотя в штате оказывались лучшими, а это крайне непростой турнир). Сейчас это середняк Серии А. После девятого места в прошлогоднем розыгрыше сейчас "трехцветные" идут даже ниже, одиннадцатыми. Параллельно еще и в Копе Судамерикана, дойдя до четвертьфинала, проиграли там дома в серии пенальти.

Статистика личных встреч

Силы исторически примерно равны. В 2021-м году "Интернасьонал" был лучше, и оформил 4 очка из 6 возможных (ничья дома и победа на выезде). Но в мае "Сан-Паулу" дома оформили итоговые 2-0 в свою пользу.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом "Интернасьонал", что играет дома. Но оба не могут похвастаться формой, так что лучше использовать нейтральное пари в виде "тотал меньше 2,0 голов" (коэффициент - 1,98).