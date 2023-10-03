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Прогноз на матч Интернасьонал - Флуминенсе 5 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Интернасьонал - Флуминенсе прогноз
Интернасьонал Интернасьонал
Кубок Либертадорес 04 окт 2023, 20:30 Интернасьонал - Флуминенсе
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Международные,
Флуминенсе Флуминенсе
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.79
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В ночь на 5 октября на Эштадиу Жозе Пинейру, в ответном матче матче полуфинала Копа Либертадорес встетятся бразильские Флуминенсе и Интернасьонал. Стартовый свисток прозвучит в 02:30 по среднеевропейскому времени.

Интернасьонал

В нынешнем розыгрыше самого престижного турнира Южной Америки Интер с первого места в группе вышел в плей-офф, где успел одолеть аргентинский Ривер Плейт и Боливар. По ходу турнира «красные» проиграли всего один матч (1:2 Ривер Плейту на стадии 1/8 финала).

На минувших выходних Интер проиграл дома поединок против Атлетико Минейро и опустился на 14-ю позицию. До шестого места, дающего право стартовать в Копа Либертадорес в следующем сезоне, отрыв в 12 очков. Вряд ли у «красных» получиться финишировать в топ-6, но сейчас команда сосредоточена на международном турнире. Стоить отметить, что Интернасьональ в погоне за третьим Кубком Либертадорес в своей истории.

Флуминенсе

В нынешнем розыгрыше этого турнира Флуминенсе сперва выиграл группу, а затем в плей-офф прошел Аргентинос Хуниорс и Олимпию Асунсьйон.

В прошлом году «Большой Флу» завоевал бронзовые награды бразильского первенства, а в составе команды выступают несколько знаменитых футболистов. В основном это звезды, которым далеко за 30. Сюда можно отнести таких игроков как Марсело, Фелипе Мело и Гансо.

После первого поединка Флуминенсе без шансов проиграл Куябе в бразильской Серии А, команда явно берегла силы на ответный матч. На данный момент клуб на шестой позиции в турнирной таблице. Стоит отметить, что Флуминенсе второй раз в своей истории может пробиться в финал главного турнира Южной Америки.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Флуминенсе в гостях уступил в двух последних матчах.

Интернасьонал трижды проиграл в последних десяти домашних матчах.

В личных встречах наблюдается равновесие, команды имеют по пять побед в предыдущих десяти поединках. В первом матче полуфинала, который состоялся на прошлой неделе, была зафиксирована ничья — 2:2.

Прогноз

Небольшое предпочтение букмекеров на стороне хозяев. Могу предположить, что голов будет минимальное количество. Команды будут играть очень осторожно, так как очень велика цена ошибки. Моя ставка будет на то, что хотя бы одной команде забить не удастся.

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Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.79
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