Прогноз на матч П2(0) Коэф.: 1.7 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.20 Сделать ставку

17 июля на на "Веритас-стадион" (Турку) пройдетматч 17-го тура чемпионата Финляндии, в котором "Интер Турку" сыграет против "КуПС". Поединок начнется в 17:00 по европейскому времени.

"Интер Турку"

Команда при том, что была создана чуть более 3 десятилетий назад, успела выиграть все основные титулы в родной Финляндии. Вот только особняком выделяется 2008-й год, с "золотым дублем" - единственное чемпионство с Кубком Лиги. После этого было только 2 титула, в виде кубка страны-2009 и 2020. Но, например, прошлый сезон "черно-синие" в Вейккауслиге закончили на скромной 5-й позиции. Да и сейчас амбициозный коллектив идет в середине таблицы, даже не повторяя прошлогодних результатов. С другой стороны, большинство своих поражений, 3, пришлись на начало розыгрыша, апрель-май. Потом только в июле с ВПС вдруг провалились, уступив сразу 0-3 и прервав серию из 4-х побед при паре ничьих. Потом не выиграли и у "Хаки", закончив 2-2. Новая встреча сВПС снова закончилась поражением, 0-2.

"КуПС" Клуб в 2019-м году смог добраться до чемпионского титула - уже 6-го в истории, но предыдущие такие успехи были датированы еще серединой 70-х лет прошлого века. Да и закрепиться на 1-м месте не получилось. Прибавив к перечню трофеев еще и кубок Финляндии в 2021-м, "канарейки" в Вейккауслиге в обоих последних розыгрышах в итоге приходили к финишу 2-ми, проигрывая гонку ХИКу. Сейчас к числу претендентов прибавился еще и СИК, но получалось у подопечных Симо Валакари удерживать лидерство. Но теперь оно под вопросом: после 9 побед в 10 турах фаворит вдруг допустил сразу 2 осечки за 3 крайних матча национального первенства, дома выдав по 0-1 с "Мариехамном" и ВПС, да и "Лахти" победили в чрезмерно веселом поединке, 4-3. Статистика личных встреч У КуПСа было 4 победы кряду. Но в этом розыгрыше победа досталась "Интеру", причем гости из Турку оформили 2-1 на выезде. Прогноз Букмекерские конторы верят в гостей. КуПС и правда сильнее и стабильнее, но все-таки были осечки в июле, а впереди старт в Лиге конференций. Так что ставим на гостей при "нулевой" форе (коэффициент - 1,7).

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