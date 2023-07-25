Прогноз на матч П2(0) Коэф.: 1.87 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.20 Сделать ставку

28 июля на "Ратина" (Тампере) пройдет матч 18-го тура Чемпионата Финляндии, в котором "Ильвес" встретится с ВПС. Старт поединка запланирован на 17:00 по европейскому времени.

"Ильвес"

Клуб свое единственное чемпионство завоевал 40 лет назад, в 1983-м году. Потом были и падения в Юккенен, причем неоднократные. Недавно был неплохой отрезок, с 3-м местом в Вейккауслиге-2017, а через 2 года - с подъемом на 3-е место, что позволило снова попробовать себя на евроарене. Но, с другой стороны, в прошлом году "рыси" были только 9-ми, да и сейчас держатся на том же скромном уровне. Побед немного, их хватает как раз для того, чтобы держаться над зоной вылета. Впрочем, и проигрывают редко, невероятно часто играя вничью - уступали с середины мая только Интер (Турку). Но чемпион и фаворит, ХИК, все-таки минимально, но смог выиграть у этого противника.

ВПС Команда имела свой "золотой" период, но очень короткий. Оба своих чемпионских титула "Vepsu" брали в интервале 1945-1948 годов. Но после этого была разовая победа в кубке Финляндии, в 1972-м году, да пару кряду, в 1999-2000, успехов в Кубке Лиги. Но в новом столетии были отдельные годы, что пришлось провести в Юккенен, местном 2-м дивизионе, при довольно скромных результатах в тех сезонах, что провели в "вышке". Последний подъем в Вейккауслиге был оформлен в 2021-м, и прошлый розыгрыш принес 8-ю позицию. Сейчас "черно-белые" это тоже середняк. Но если старт был провален, с 1-й победой при 6 очках в 12 поединках, то с июля удавалось выигрывать у всех подряд, поднимаясь в таблице все выше. В прошлом поединке и вовсе разгромили "Хаку" с итоговым счетом 4-1. Это позволило ворваться в верхнюю часть турнирной таблицы. Статистика личных встреч Прошлый сезон ВПС закончил парой побед кряду. Но в 2023-м у "Ильвеса" ничья в Кубке Лиги и 2-0 в чемпионате на выезде. Прогноз Букмекеры, судя по котировкам, рассматривают пару как равную по шансам на победу. Но ВПС набрал отличную форму - рекомендуем ставить на них при форе "0" (коэффициент - 1,87).

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram