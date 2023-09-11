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Прогноз на матч Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 14 сентября 2023 года

Прогноз на матч Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 14 сентября 2023 года
Химнасия и Эсгрима Химнасия и Эсгрима
Кубок Профессиональной лиги Аргентины 13 сен 2023, 17:00 Химнасия и Эсгрима - Велес Сарсфилд
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- : -
Аргентина,
Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд
Обзор Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.909
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14 сентября на "Эстадио Хуан Кармело Серильо" (Ла-Плата) пройдет матч 4-го тура Кубка Диего Марадоны, в котором "Химнасия Ла-Плата" встретится с "Велес Сарсфилд". Старт поединка запланирован на 02:00 по европейскому времени.

"Химнасия Ла-Плата"

Клуб неоднократно брал чемпионский титул в Аргентине. Но сейчас "волки" финиширует максимум середняком. В прошлом сезоне еще был финиш на девятой позиции в Примере. А в этом календарном году пошел откат в нижнюю часть турнирной таблицы - получилось набрать всего 3 десятка очков (параллельно не выйдя из группы в Копе Судамерикана). Безвыигрышная серия, которой закончили Примеру, перелилась в рамках Трофея Диего Марадоны в сплошные, пока что, поражения. Разве что можно отметить, оптимистам, прогресс. Сначала были разгромные 0-3 от "Тальерес", потом пропустили пару мячей на поле "Колона". Да и в крайнем туре, уже в сентябре, уступили дома 1-2 "Индепендьенте", причем размочили вратаря соперников за счет автогола на 90+ минуте.

"Велес Сарсфилд"

Команда брала, практически, все возможные трофеи в рамках Южной Америки. А чемпионом Аргентины "Фортик" был 10 раз. Правда, со времен крайнего такого успеха прошло вот уже 10 лет (после "золота" в сезоне 2012/2013). Более того, последние годы и вовсе откровенно не задаются. После 26-го места (из 28) в розыгрыше прошлой Примеры, в этом было взято 27 очков, ровно по 1 за матч. Только у трех соперников было хуже. Но зато сейчас вышло выиграть оба домашних поединка, не только у "Барракас Сентраль", но и у "Ривер Плейта" (причем третьего сентября обыграли свежеиспеченного чемпиона 2-0!). Правда, выезд к "Индепендьенте" закончился обидным поражением: сровняли на 88-й минуте, но потом "привезли" пенальти, что был реализован соперником.

Статистика личных встреч

"Велес Сарсфилд" не проигрывает вот уже 5 матчей кряду. В том числе в этом сезоне была его победа 3-1.

Прогноз

Букмекеры рассматривают шансы сторон как полностью равные. Но при этом гости смотрятся получше - ставим на "Велес Сарсфилд" при форе "0" (коэффициент - 1,909).

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.909
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