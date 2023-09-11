"Велес Сарсфилд"

Команда брала, практически, все возможные трофеи в рамках Южной Америки. А чемпионом Аргентины "Фортик" был 10 раз. Правда, со времен крайнего такого успеха прошло вот уже 10 лет (после "золота" в сезоне 2012/2013). Более того, последние годы и вовсе откровенно не задаются. После 26-го места (из 28) в розыгрыше прошлой Примеры, в этом было взято 27 очков, ровно по 1 за матч. Только у трех соперников было хуже. Но зато сейчас вышло выиграть оба домашних поединка, не только у "Барракас Сентраль", но и у "Ривер Плейта" (причем третьего сентября обыграли свежеиспеченного чемпиона 2-0!). Правда, выезд к "Индепендьенте" закончился обидным поражением: сровняли на 88-й минуте, но потом "привезли" пенальти, что был реализован соперником.

Статистика личных встреч

"Велес Сарсфилд" не проигрывает вот уже 5 матчей кряду. В том числе в этом сезоне была его победа 3-1.

Прогноз

Букмекеры рассматривают шансы сторон как полностью равные. Но при этом гости смотрятся получше - ставим на "Велес Сарсфилд" при форе "0" (коэффициент - 1,909).