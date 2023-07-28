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Прогноз на матч Хеккен - Эльфсборг 29 июля 2023 года

Прогноз на матч Хеккен - Эльфсборг 29 июля 2023 года
Хаккен Хаккен
Аллсвенскан Швеция 29 июл 2023, 09:00 Хаккен - Эльфсборг
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Швеция, Gothenburg, Bravida Arena
Эльфсборг Эльфсборг
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 2.05
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В 17-м туре чемпионата Швеции состоится поединок, в котором "Хеккен" на своем поле примет "Эльфсборг".

“Хеккен”

Сейчас команда является одним из претендентов на титул, занимая второе место в турнирной таблице с 35 набранными очками после 17 туров.

На данный момент “Хеккен” одержал 11 побед, сыграл дважды вничью и потерпел четыре поражения, при этом статистика забитых-пропущенных мячей у коллектива впечатляет - 42:19.

В последнем матче национального первенства действующий чемпион Швеции на выезде проиграл "Вернаму" со счетом 0:1.

"Эльфсборг"

Эта команда возглавляет турнирную таблицу, опережая "Хеккен" на четыре очка. Более того, у “Эльфсборга” есть еще и игра в запасе.

После 16 туров лидер набрал 39 очков, одержав 12 побед, сыграв трижды вничью и потерпев одно поражение. При 39 забитых голах коллектив пропустил лишь 11 мячей.

В последнем матче "Эльфсборг" на выезде не оставил шансов скромному "Юргордену" – 4:0.

История противостояния и статистика

Букмекеры считают "Хеккен" фаворитом матча, что в целом и логично. Интересно, что "Эльфсборг" не проигрывает уже 16 игр, в то время как "Хеккен" потерпел поражение только в одной из семи последних игр.

В первом круге чемпионата Швеции "Хеккен" одержал победу со счетом 2:0.

Прогноз на матч

"Эльфсборг" должен взять реванш за досадный проигрыш в первом круге и это, скорее всего, получится.

Дело в том, что "Хеккен" на неделе провел матч квалификации Лиги чемпионов, а также них ждет ответная игра в следующей неделе. Скорее всего, все мысли чемпиона будут об этой встрече, а тут они максимум что смогут - добыть ничью. Будем ставить на победу выездной команды с форой 0.

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 2.05
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