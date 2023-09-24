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25 сентября в рамках шестого тура турецкой Суперлиги "Хатайспор" сыграет на своем поле против "Трабзонспора".

"Хатайспор"

После пяти сыгранных туров команда занимает восьмое место в турнирной таблице Суперлиги с семью набранными очками и этот результат для команды можно считать успешным.

Дело в том, что команда звезд с неба не хватает и для нее место в середине таблицы – уже приемлемый результат. Более того, сейчас “Хатайспор” всего на два очка отстает от зоны еврокубков, а значит футболисты будут еще больше мотивированы.

Интересно, что в пяти играх команда пропустила всего четыре гола и забила в ворота соперников восемь раз. Интересно, что из четырех пропущенных мячей три коллектив пропустил в одном матче.

В последнем туре команда устроила голевую перестрелку с "Аданой Демирспором" и сыграла вничью 3:3.

"Трабзонспор"

Этот коллектив ставит перед собой совсем другие задачи, но и имеет для этого другой ресурс. Сейчас коллектив занимает четвертое место в турнирной таблице со 9 набранными очками.

"Трабзонспор" считается одним из претендентов на первое место в чемпионате и имеет все необходимые предпосылки для этого.

На сегодняшний день команда из Трабзона является одной из самых результативных в чемпионате. В пяти матчах она забила 11 голов и делит первое место по этому показателю с "Галатасараем". В последних турах "Трабзонспор" выглядел особо уверенно, чему свидетельствует разгром “Касымпаши” со счетом 5:1.

Прогноз на матч

В этом матче фаворитом считаются гости. Коэффициент на победу "Трабзонспора" составляет 2.15. Мне кажется, что гости должны побеждать, но я не рискну ставить на чистую победу и возьму победу второй команды с форой 0 с коэффициентом 1.5.

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