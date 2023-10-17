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Прогноз на матч Гремио — Атлетико Паранаэнсе 19 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Гремио - Атлетико Паранаэнсе прогноз
Гремио Гремио
Серия A Бразилия 18 окт 2023, 18:00 Гремио - Атлетико Паранаэнсе
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Бразилия,
Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2
Коэф.: 1.58
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В рамках 27-го ткра бразильской Серии А Гремио будет принимать Атлетико. Матч пройдет на Арена ду Гремио в ночь на 19 октября. Начало встречи запланировано на 00:00 по среднеевропейскому времени.

Гремио

Команда в прошлом сезоне была вынуждена играть в Серии В. Такое периодически случается со многими местными грандами. Благо, что «мушкетеры» смогли, как и многие до них, добиться повышения с ходу, пусть и со второго места в розыгрыше Серии В 2022-го года.

И сейчас Луис Суарес (писали, что он то ли завяжет из-за травмы колена, или переберется к Месси в Интер Майами, но легендарный уругваец остался и уже забил 9 мячей) и компания смогли стать лидерами и на более высоком уровне. Команда идет на третьей строчке в таблице и точно будет претендовать на призовые места.

Атлетико Паранаэнсе

Команда в прошлом сезоне была соперником Фламенго по финалу Копа Либертадорес, но уступила. Зато чуть раньше, в 2018-м и 2021-м, Атлетико брал трофеи, правда, в рамках менее рейтингового турнира, Копа Судамерикана. На этот раз на международной арене все закончилось для бразильцев уже на стадии 1/8 финала Копа Либертадорес, где, совершив камбэк в основное время с Боливаром (2:0 после выездных 1:3), уступили сопернику из Боливии в серии послематчевых пенальти.

На внутренней арене дела идут тоже неплохо. Атлетико на восьмой позиции, но еще в борьбе за медали. За 12 матчей до конца сезона отрыв от второго места составляет всего 5 баллов.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Гремио дома победил в последних четырех матчах.
  • Атлетико в гостях добыл только 2 победы в 13-ти последних поединках.
  • Команды не играют в ничью между собой с 2018-го года.

Прогноз

Небольшим фаворитом считаются хозяева. Думаю, команды покажут интересный, результативный футбол, а моей ставкой будет Тотал Больше 2.

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Прогноз на матч Тотал больше 2
Коэф.: 1.58
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