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Прогноз на матч Годой-Крус - Дефенса и Хустисия 15 июля 2023 года

Прогноз на матч Годой-Крус - Дефенса и Хустисия 15 июля 2023 года
Годой Крус Годой Крус
Примера-дивизион Аргентина 14 июл 2023, 18:00 Годой Крус - Дефенса и Хустисия
-
- : -
Аргентина,
Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.9
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1хБет 4.50
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15 июля на "Эстадио Мальвинас Аргентинас" (Мендоса) пройдет матч 25-го тура чемпионата Аргентины, в котором "Годой-Крус" сыграет против "Дефенса и Хустисия". Поединок начнется в 00:00 по европейскому времени.

"Годой-Крус"

Команда никогда не была чемпионом страны. Максимум "El Expreso" это вице-чемпионство 2018-го года. Но потом не получилось закрепиться в числе лидеров, и в прошлом сезоне финишировали только на 15-й позиции. Сейчас удалось резко прибавить, особенно в последнее время. При этом заметно, насколько же подопечные Серхио Гомеса зависят от фактора поля. Дома не проигрывали в Примере с февраля, и выиграли все 4 крайних поединка, в том числе 2-1 с "Платенсе" уже в июле. Но в гостях в последний раз было обыграно "Сентраль Кордоба" еще в апреле. После этого прибавились только 4 очка в 6 поединках. В прошлом туре на поле "Велес Сарсфилд" получилось отыграться на 1-1.

"Дефенса и Хустисия"

Клуб при почти 90-летней истории стали известны только в конце прошлого десятилетия. Причем команда, которая только в 2014-м году получилось добиться права дебютировать в Примеру, уже в 2019-м стара вице-чемпионом Аргентины. Это достижение повторили через сезон, в 2021-м, а между этим взяли единственный свой трофей, причем международный, Копа Судамерикана. А вот прошлый год закончился в целом неудачно: амбициозный коллектив закончил на 12-й позиции. Даже это позволило снова отправиться в Копу Судамерикана, где аргентинцы взяли 5 побед и выиграли группу. Есть определенный прогресс и на внутренней арене. Но там полосы удачных поединков чередуются с провалами. Июль в этом плане удачен: победы над "Тигре" и "Арсенал Саранди" и 2-2 с "Ланусом".

Статистика личных встреч

"Дефенса иХустисия" не проигрывал 7 матчей кряду и в том числе трижды подряд победил. Но потом "Годой-Крус" выиграл и в позапрошлом, и прошлом году, причем с одинаковым счетом 2-1.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество хозяевам арены. Но и гости неплохи, так что перспективна ставка на "обе забьют" (коэффициент - 1,9).

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.9
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1хБет 4.50
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Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
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