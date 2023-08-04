Прогноз на матч Генк - Эйпен 5 августа 2023 года
На выходных будут сыграны матчи второго тура чемпионата Бельгии. В одном из них состоится встреча между командами "Генк" и "Эйпен".
"Генк"
Вице-чемпион страны начал новый сезон успешно, одержав победу со счетом 4:0 в гостевом матче против РВМД 47. Однако, в квалификации Лиги чемпионов команда потерпела поражение от "Серветта" в серии пенальти, покинув розыгрыш турнира, что стало неожиданностью для многих.
"Эйпен"
Середняк чемпионата Бельгии начал сезон с ничьей 2:2 в домашнем матче против "Вестерло".
В прошлом сезоне команда чудом не вылетела из элитного дивизиона своей страны, завершив сезон на 15-м месте. Особенно плохо “Эйпен” выступал в выездных играх, на что также стоит обратить внимание.
Статистика и история
Букмекеры не сомневаются в том, что победа "Генка" - явный исход данного противостояния. На победу серебряного призера прошлого сезона можно поставить с коэффициентом 1.31, в то время как победа "Эйпена" оценивается котировкой 9.05.
Историческая статистика показывает, что "Генк" выигрывал 9 из 10 матчей против “Эйпена”.
Интересно, что последние 6 встреч команд завершились с тоталом больше 2,5 голов.
Прогноз на матч
На основе этой информации, мы могли бы советовать вам рассмотреть ставку на победу "Генка" с коэффициентом 1.31, однако это слишком маленькая котировка и подойдет она лишь для экспресса. Если говорить об одиночной ставке, то в этой игре советуем поставить на тотал матча больше 3 голов.
- Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram