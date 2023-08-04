Прогноз на матч Тотал больше 3 Коэф.: 1.72 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

На выходных будут сыграны матчи второго тура чемпионата Бельгии. В одном из них состоится встреча между командами "Генк" и "Эйпен".

"Генк"

Вице-чемпион страны начал новый сезон успешно, одержав победу со счетом 4:0 в гостевом матче против РВМД 47. Однако, в квалификации Лиги чемпионов команда потерпела поражение от "Серветта" в серии пенальти, покинув розыгрыш турнира, что стало неожиданностью для многих.

"Эйпен"

Середняк чемпионата Бельгии начал сезон с ничьей 2:2 в домашнем матче против "Вестерло".

В прошлом сезоне команда чудом не вылетела из элитного дивизиона своей страны, завершив сезон на 15-м месте. Особенно плохо “Эйпен” выступал в выездных играх, на что также стоит обратить внимание.

Статистика и история

Букмекеры не сомневаются в том, что победа "Генка" - явный исход данного противостояния. На победу серебряного призера прошлого сезона можно поставить с коэффициентом 1.31, в то время как победа "Эйпена" оценивается котировкой 9.05.

Историческая статистика показывает, что "Генк" выигрывал 9 из 10 матчей против “Эйпена”.

Интересно, что последние 6 встреч команд завершились с тоталом больше 2,5 голов.

Прогноз на матч

На основе этой информации, мы могли бы советовать вам рассмотреть ставку на победу "Генка" с коэффициентом 1.31, однако это слишком маленькая котировка и подойдет она лишь для экспресса. Если говорить об одиночной ставке, то в этой игре советуем поставить на тотал матча больше 3 голов.

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