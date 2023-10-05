Прогноз на матч Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 7 октября 2023 года

Прогноз на матч Победа Фулхэм Коэф.: 1.67 4.70 Сделать ставку

В восьмом туре чемпионата Англии состоится встреча между "Фулхэмом" и "Шеффилд Юнайтед". Обе команды будут стремиться прервать свою серию без побед. Встреча пройдет 7 октября 2023 года.

"Фулхэм"

Лондонская команда показала неплохой старт, после чего последовала череда неудач. После семи матчей лондонцы набрали восемь очков и на данный момент занимают 13-е место в турнирной таблице.

Интересно, что по итогам прошлого сезона команда попала в десятку, но результаты в этом сезоне немного хуже. Наверняка перед “Фулхэмом” стояла задача пробиться в зону еврокубков по итогам текущего первенства, но пока эта задача выглядит нереальной

Несмотря на все неудачные результаты стоит признать, что команда заметно прогрессирует, так как до этого очень часто лондонцы уже после первого сезона в Премьер-лиге уже возвращались обратно в Чемпионшип.

“Шеффилд Юнайтед”

Дела у новичка Премьер-лиги идут хуже, чем у любой другой команды первенства. Сейчас они занимают последнее место в турнирной таблицы и не имеют ни одной победы в семи матчах турнира.

В активе “Шеффилд Юнайтед” лишь одно очко и 19 пропущенных мячей, что является самым худшим показателем среди всех команд чемпионата.

В данный момент этот коллектив является одним из главных кандидатов на вылет из Премьер-лиги в конце сезона.

Прогноз на матч "Фулхэм" — "Шеффилд Юнайтед"

В последних шести матчах "Шеффилд Юнайтед" пропустил как минимум два гола и в целом они проиграли шесть из последних семи матчей.

Хозяева поля подходят к матчу в ранге очевидных фаворитов. Поражение в предыдущей встрече с "Челси" должно лишь мотивировать команду из Лондона на то, чтобы биться за три очка. Буду ставить на их победу с коэффициентом 1.67.

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