Прогноз на матч Победа Форталеза Коэф.: 1.76 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

15 сентября на "Кастелао" (Форталеза) пройдет матч 23-го тура чемпионата Бразилии, в котором "Форталеза" встретится с "Коринтианс". Старт поединка запланирован на 00:00 по европейскому времени.

"Форталеза"

Клуб на интервале 2010-2017 бессменно выступала на уровне третьего дивизиона страны. Но, пусть и не с первой попытки, но "трехцветные из стали" смогли закрепиться в Серии А. В прошлом сезоне коллектив и вовсе смог занять восьмое место. Таким образом, бразильцы получили возможность сыграть в Копе Судамерикана, и там до сих пор остаются в борьбе. Они не только вышли из группы, но и прошли "Либертад" с "Америкой Минейро", дойдя уже до четвертьфинала. При этом и на внутренней арене получается неплохо, в августе и вовсе выиграли трижды кряду - серию остановил только "Флуминенсе", в прошлом туре с ним на выезде закончили 0-1. Но и после той "баранки" команда с 32-мя очками держится на восьмой позиции, то есть, возможно, в итоге повторит, а то и превзойдет, прошлогодний итог Бразилейрао.

"Коринтианс" Команда в этом сезоне разочаровывает. В прошлом розыгрыше реальных шансов на титул не было, но получилось замкнуть топ-4. Это позволило "тимау" стартовать весной в Копе Либертадорес. Став там третьими в группе, бразильцы перебрались в Копу Судамерикана, где остаются в борьбе и сейчас: в четвертьфинале по пенальти справились с "Эстудиантесом". Но в чемпионате Бразилии амбициозный коллектив провалил старт. В итоге сейчас, даже на фоне 8-матчевой серии без поражений (в том числе уже в начале сентября оформив нулевую ничью с "Палмейрасом", действующим чемпионом), получилось забраться только на тринадцатую позицию. Статистика личных встреч У "Коринтианс" было 2 победы кряду, с общим счетом 1-0. Но в обоих крайних поединках лучше была "Форталеза", 1-0 в прошлом году и 1-1 в мае. Прогноз Букмекеры склоняются к победе хозяев арены. Согласимся с ними - да, "тимау" прибавили, но все-таки рискнем поставить на то, что "Форталеза" сможет добиться победы в этом поединке (коэффициент - 1,76).

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